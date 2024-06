La Diputació de Girona acull la presentació dels Premis E-TECH

La Diputació de Girona ha presentat aquest matí la divuitena edició dels Premis E-TECH de noves tecnologies. Els guardons organitzats per l’AENTEG, la patronal del sector a les comarques gironines, reconeixen anualment les empreses, institucions, entitats i persones de les comarques gironines que, amb la seva tasca, contribueixen a la difusió i el desenvolupament de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, les TIC.

L'acte ha sigut presentat a la sala de la Diputació Ferran Agulló pel diputat de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona, Joan Plana, i el president de l’AENTEG (Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona), Albert Alemany.

La convocatòria d’enguany ja està oberta i les candidatures es poden presentar fins al proper 14 d’octubre. Un mateix aspirant pot presentar-se a més d’una categoria, sempre que compleixi les condicions exigides en cadascuna d’elles. En l’edició d’enguany, hi ha deu categories, que són les següents:

Premi E-TECH a la reducció de l’empremta de carboni

Premi E-TECH a la transformació digital

Premi E-TECH a la millor iniciativa en l'administració local

Premi E-TECH a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC

Premi E-TECH a la millor campanya de màrqueting digital

Premi E-TECH internacional

Premi E-TECH a la trajectòria de l’empresa TIC

Premi E-TECH al projecte tecnològic emergent

Premi E-TECH al millor CIO

Premi al Referent E-TECH

El requisit indispensable per prendre-hi part és que els aspirants tinguin seu a la demarcació o bé hi treballin, en funció de la categoria. "En el cas del Premi al projecte tecnològic emergent, s’hi poden inscriure fins i tot projectes d’empreses que encara no estiguin constituïdes", detallen els organitzadors.

Una altra de les novetats d’enguany és la simplificació del formulari de presentació de candidatura, i que qualsevol persona pot suggerir candidatures de terceres parts, que hauran d’acceptar la seva participació en els Premis E-TECH. Així doncs, qualsevol persona podrà suggerir una persona, empresa, iniciativa, institució, organització o col·lectiu perquè es presentin en les categories que consideri que es mereixen un guardó. No obstant això, per confirmar la presentació de la candidatura a la categoria o categories indicades, es necessitarà el permís explícit de la part suggerida.

«Constatem cada dia com les tecnologies de la informació i la comunicació són absolutament imprescindibles en les nostres vides. Des de la vostra associació AENTEG, també en sou plenament coneixedors. Per això la col·laboració sector públic sector privat és fonamental», ha assenyalat Plana. «A la Diputació de Girona, en som ben conscients. Per aquest motiu, treballem des de fa temps, per impulsar l’administració digital als ens locals i per incentivar la presència dels municipis gironins a la xarxa. Tot, per crear una administració més oberta i transparent, i alhora oferir un millor servei, més àgil i de més qualitat, a la ciutadania», ha afegit.

Per la seva el president d’AENTEG, Albert Alemany, ha destacat que «els Premis E-TECH són els guardons que reconeixen l'excel·lència en la implementació de tecnologia, la qual és indestriable del bon rendiment empresarial avui dia, ja que les tecnologies han esdevingut total i absolutament transversals. En aquest sentit, agraïm a la Diputació, així com als nostres espònsors, que ens ajudin a projectar aquesta excel·lència per tal que tothom en sigui conscient, i esdevinguin exemples de bona praxi».

El Premi al referent E-TECH l’escull directament la Junta Directiva de l’AENTEG, mentre que, en la resta de categories, la decisió correspon a un jurat especialitzat.

Per a l’edició d’enguany, des de l’AENTEG es prometen novetats, tant pel que fa a la gala d’entrega, que se celebrarà el dilluns 11 de novembre a l’Auditori Josep Irla de la Generalitat a Girona, com per a la resta de dinàmiques dels mateixos guardons.

La trajectòria de l’AENTEG

Constituïda el 2001, l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona és una entitat professional d’empresaris de les comarques gironines dedicats a activitats relacionades amb les noves tecnologies en el vessant més ampli de l’expressió. L’AENTEG treballa amb l’objectiu d’agrupar aquests empresaris, representar-los, defensar-ne els interessos i dinamitzar la seva àrea d’actuació, així com servir la resta de la societat. Entre les tasques que du a terme, hi ha la d’esdevenir punt de trobada entre les empreses gironines del sector, la de representació d’aquestes empreses davant els organismes públics locals, regionals, nacionals i internacionals, i la de divulgació i foment de l’ús de les noves tecnologies.