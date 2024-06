El PSC d'Olot reclama a l'Ajuntament "millores urgents per a la Plaça del Mig"

El PSC d'Olot reclama que "cal abordar l'estat de deteriorament de la Plaça del Mig", la qual consideren "un espai emblemàtic de la ciutat que necessita atenció immediata per recuperar la seva funcionalitat".

Els socialistes asseguren que es va retirar un roure de la plaça, però fins ara no s’ha plantat cap altre arbre en el seu lloc. "Aquest fet, juntament amb l'estat lamentable de l'herba, que mostra signes evidents de deteriorament, requereix una solució ràpida", alerten els socialistes. Des del PSC, proposen "la introducció d’espècies vegetals que necessitin menys aigua, les quals s'adapten així millor a les condicions climàtiques i garantint una major sostenibilitat".

D'altra banda, els socialistes també lamenten que "la plaça presenta clapes i una manca de manteniment evident, amb un terra notablement brut"." Aquesta situació desmereix un espai que és símbol de la nostra ciutat i punt de trobada per a molts ciutadans", afegeixen. A més, els socialistes assenyalen que "les llums instal·lades sota els bancs fa molt temps que no funcionen, cosa que afecta la visibilitat i la seguretat durant les hores nocturnes".

Segons el PSC d'Olot, "els veïns també expressen que es senten ‘abandonats’ per la falta d’activitat dels últims anys". "La Plaça del Mig era un espai on es celebraven nombrosos actes i esdeveniments. Ara, l’Ajuntament no n’hi celebra cap, incrementant la sensació de deixadesa i abandonament", destaquen els socialistes.

Per aquestes raons, el PSC "insta a l'Ajuntament d'Olot a actuar de manera immediata per restaurar la Plaça del Mig a la seva condició adequada, proporcionant un espai segur, net, agradable i dinàmic per a tots els olotins i visitants", sentencien.