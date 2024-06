El Govern preveu treure a concurs el projecte del nou Trueta el mes que ve

El mes vinent està previst que el Departament de Salut tregui a concurs el concurs d'idees del Campus de Salut que ha d'incloure el nou hospital Josep Trueta. Posteriorment, a l'octubre hi hauria d'haver la determinació dels cinc projectes finalistes i a finals d'any o a principis del 2025 està previst l'anunci del projecte arquitectònic guanyador. Els següents passos, sense data prevista, serien l'aprovació del projecte bàsic, el projecte executiu, la cessió de terrenys i, finalment, la licitació de les obres per uns 702 milions d'euros, que englobarien les obres i els equipaments.

La licitació del projecte d'idees, inicialment prevista per al mes de febrer passat, servirà perquè els arquitectes el defineixin en base al pla assistencial anteriorment aprovat pel Departament de Salut. Aquest pla ha tingut en compte l'opinió de professionals sanitaris i de la ciutadania. Al capdavant hi ha hagut una oficina tècnica formada per una responsable i altres tècnics i s’han definit els processos o àrees en els quals es treballarà.

La cronologia de l'estat del projecte del Campus de Salut es va fer públic durant la reunió del Consell Assessor de la Regió Sanitària de Girona que va tenir lloc la setmana passada a la seu de la Generalitat de Girona. Alguns dels membres que formen aquest òrgan n'han presentat avui les principals conclusions en la compareixença de l'Observatori de seguiment impulsat pel Col·legi de Metges de Girona, del qual també en formen part.

Després de valorar la informació rebuda, l’Observatori ha valorat molt positivament la creació, el passat mes de març, del Consell Assessor del Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona, del qual en formen part alguns membres de l’Observatori, però avisa que no abaixarà la guàrdia. “Donem tot el suport al consell assessor, pot ser un instrument molt útil i és important que es postuli com a motor perquè aquest projecte tan important vegi la llum el més ràpid possible però aquest Observatori continuarà sent el que el seu nom diu, un òrgan de revisió perquè es vagin fent passos endavant”, ha explicat el Dr. Josep Vilaplana, president del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG). “Ho he dit des del primer dia; aquest Observatori hi és per ajudar a avançar”, ha afegit.

Cal una visió més global

Tot i valorar la feina feta, l’Observatori ha manifestat que veu poc treball conjunt entre totes les parts. Per això, demana la creació d’una Comissió Tècnica que tingui una visió global del projecte, que faci un pla d’aprofitament de tots els espais, i que tingui en compte com s’ha de distribuir recerca, docència i assistència tenint en compte les necessitats del territori. “S’han d’unir dos hospitals i dos centres de recerca i no veiem aquest projecte conjunt”, ha manifestat el Dr. Vilaplana, i ha afegit “s’ha fet un pla funcional del Trueta i de la Universitat de Girona però no n’hi ha cap de conjunt. Tenir una visió global ens ajudarà a optimitzar recursos i espais i a vetllar per la bona coordinació de tot el campus”.

L’Observatori també han volgut deixar clar que queda molta feina per fer i que ara el projecte encara es troba en una fase molt urbanística, de cessió de terrenys i d’inici del projecte, i que les fases que queden seran igual o més complicades.

L’Observatori ha valorat positivament que el pla funcional de la Universitat de Girona estigui més detallat que fa uns mesos però ha manifestat que “no veiem clara la separació de centres d’investigació. Per això aquesta Comissió Tècnica que proposem, perquè valori el projecte en la seva globalitat”, ha assegurat.

El pla funcional de la universitat obre la possibilitat d’incloure a mig termini, al costat dels graus de Medicina i d’Infermeria, els d’Enginyeria Biomèdica i de Psicologia, “el que és un encert, pensem”, valora l’Observatori

Cessió de terrenys amb retard

Pel que fa la cessió de terrenys dels ajuntaments de Girona i Salt, es retarda un any i es preveu pel primer trimestre del 2025. Segons la informació facilitada, el cost total del projecte rondarà els 700 milions d’euros i es manté el 2030 com a data final prevista.

En la reunió del Consell Assessor, l’alcalde de Salt va explicar els avenços fets en l’aprovació inicial del pla parcial del sector sud i que, un cop cedits els terrenys per la construcció del campus, es concentraran amb la resta de la urbanització de tot el sector 1 del pla de Salt.

L’Observatori també ha explicat, a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament de Girona, que el consistori gironí ahir va fer una aprovació inicial d’una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Girona número 38 en relació al campus de salut i que la previsió és que aquesta aprovació sigui definitiva el primer trimestre del 2025.

Segons la informació facilitada, s’ha arribat a un acord amb la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Girona, Salt i Vilablareix per millorar la viabilitat del nus de la C-65, a l’encreuament amb l’AP-7, i garantir una millor connexió amb el campus i el correcte desenvolupament viari de la zona. En el marc d’aquest acord, s’ha fet un canvi de titularitat de la C-65 dels ajuntaments de Salt i de Girona a favor de la Generalitat de Catalunya.