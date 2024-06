Oncolliga de Girona donarà un lot de productes per pal·liar els efectes del tractament a pacients amb càncer ginecològic

La Fundació Oncolliga de Girona regalarà a les pacients amb càncer ginecològic sotmeses a braquiteràpia un joc de productes cosmètics per pal·liar els efectes secundaris del tractament. La iniciativa, impulsada per l'equip de la Unitat Funcional de Ginecologia Oncològica (UFGO) del Trueta i l'Institut Català d'Oncologia, busca donar resposta "a una necessitat no coberta pel sistema públic". Abans del tractament, durant la visita amb la infermera, les pacients reben un seguit de recomanacions sobre les cures posteriors i una targeta regal amb la qual poden recollir el lot a la seu de l'entitat. Els primers paquets ja s'han començat a entregar aquest mes.

L'any passat, durant una xerrada organitzada per la Fundació Oncolliga Girona amb motiu del Dia Mundial del Càncer, l'equip de la UFGO va posar sobre la taula aquest repte. L’Oncolliga s'hi va posar a treballar i es va crear un grup de treball integrat per professionals de l’entitat i de la mateixa UFGO per tirar endavant la configuració d'un paquet de productes cosmètics ginecològics, finançat íntegrament per l'Oncolliga, que s'entregaria gratuïtament a totes les pacients per tal de cobrir els primers trenta dies de cures després del tractament de braquiteràpia, els més importants.

El lot inclou deu òvuls i la crema hidratant vaginal, finançats per Oncolliga Girona, a més d’un gel de neteja íntima i una mostra de lubricant, gentilesa de la firma Cumlaude Lab, proveïdora de tots els productes, que s'entreguen a les pacients dins d'un necesser. "Aquest és un projecte del qual n'estem molt orgulloses, perquè és pioner i innovador i contribuirà d'una manera molt significativa al benestar i la qualitat de vida de totes les pacients que han de passar per un tractament de braquiteràpia", explica la presidenta de la Fundació, Paqui Badosa.

La braquiteràpia

A diferència de la radioteràpia externa, en la qual els raigs s'emeten des d'una màquina situada fora del cos, la braquiteràpia s'aplica a dins o a prop del tumor, aconseguint una administració més precisa i concentrada de radiació directament a l'àrea afectada. Això permet augmentar les dosis minimitzant els riscos de toxicitat en els òrgans del voltant (per exemple: la bufeta urinària, els intestins o el recte en el cas dels òrgans ginecològics). També ofereix com a avantatge poder escurçar el temps de tractament.

Aquesta tècnica en el cas de tumors ginecològics sol ser utilitzada majoritàriament en casos de càncer de cèrvix i d’endometri, tot i que també es pot fer en casos de neoplàsies vaginals o de vulva.

Com amb qualsevol tractament mèdic, hi ha possibles efectes secundaris que poden variar depenent de la localització exacta del tractament, la dosi de radiació i altres afectes individuals, però els més comuns poden ser la fatiga, la irritació o dolor a la zona tractada, problemes urinaris, problemes rectals, problemes intestinals, canvis en l’àmbit nivell vaginal i, a més a llarg termini, poden aparèixer problemes com l'estenosi vaginal.

L'estenosi és un estretament o enduriment de la vagina que pot fer que les relacions sexuals amb penetració siguin doloroses. També pot provocar dificultat per realitzar un examen ginecològic, dolor en orinar i canvis en la capacitat per mantenir la higiene vaginal, entre altres símptomes. La prevenció i el tractament precoç són claus per gestionar-la i mantenir una bona qualitat de vida.

Per ajudar a gestionar els efectes secundaris, existeixen diverses estratègies i tractaments com ara l'aplicació d'òvuls, lubricants i hidratants vaginals.