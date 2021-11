En un món on cada gest compta i suma, l'aprofitament i el reciclatge esdevenen accions totalment fonamentals. Ambisist, empresa especialitzada a oferir solucions de neteja per a diferents sectors, és un exemple de com aquest aprofitament pot convertir-se en nous productes que porten adquirit el valor de l'estalvi. Amb la voluntat d'oferir un servei personalitzat i adequat a les necessitats de cada client i una visió diferent i innovadora del desenvolupament comercial fan que Ambisist al llarg de més de 30 anys esdevingui un referent a les comarques de Girona i Barcelona.

Ara suma un pas més comercialitzant els productes d'higiene Lucart seguint la línia del lema que promou: «El nostre futur és més gran que el nostre passat». Els productes Lucart consisteixen en paper higiènic, paper camilla, tovallons, bobines i tovalloletes higièniques que es fabriquen a partir del reciclatge dels envasos de cartró (tetra-brik) per a begudes un cop dipositats al contenidor i han passat pel procés de recollida selectiva. L’envàs està compost per un 74% de fibres de cel·lulosa, un 22% de polietilè i 4% d'alumini. Aquests dos darrers elements degudament tractats i passats per un procés de transformació dona peu a un sistema econatural de productes de la marca Lucart que Ambisist s'encarrega de distribuir.

EcoNatural és l'innovador sistema de paper i dispensador que dona nova vida als envasos de cartró per a begudes. A partir d’una tecnologia totalment innovadora Lucart separa els envasos dels seus components i amb les fibres de cel·lulosa genera el Fiberpack amb el que produeix paper i de l'alumini i el polietilè realitza l'Al.Pe, la nova matèria primera de la qual neixen els dispensadors. Tot un procés d'economia circular del que s'aprofita tot i amb el que tot són avantatges pel medi ambient ja que amb els envasos de cartró recuperats se salven arbres i es redueixen les tones d’emissió de Co2.

Tots els productes porten adquirits també un component d'estalvi a l'hora per exemple del simple gest de fer el tall de paper que necessitem per eixugar-nos les mans. Un tall precís i just de la mida que es precisa per netejar-nos. Un simple gest incorporat que contribueix a reduir el consum fins a un 45%.

Lucart Professional ofereix una gamma de productes i solucions en l'àmbit de la neteja i la higiene que són ideals per exemple tant en lavabos d'àrees comunes, gimnasos i àrees de fitness com també en el camp de l'hostaleria amb dispensadors de fulles d'extracció central ideal per a cuines professionals. A més, es genera un estalvi de fulles, ja que el subministrament per fulla és una garantia per reduir el consum: menys paper utilitzat, menys operacions de recàrrega i menys costos. Ambisist és subministrador de tots els elements i productes de Lucart Professional. A més també disposa d’una àmplia gamma de productes de neteja concentrats en sistemes de bag in box. Què permet? Doncs un gran pas ja que s'eliminen els residus plàstics i, per tant, es redueix la contaminació, es redueix el Co2, aconseguirem optimitzar 100% el producte, ens estalviarem transport i també menys espai d'emmagatzematge.

D’altra banda, Ambisist és també comercialitzadora dels productes de Proquimia, dedicada a la fabricació i comercialització d’especialitats químiques. Es tracta d'una de les empreses de referència del país i està considerada la líder del sector de la higiene i dels tractaments químics industrials. A Proquimia són experts en la higiene i neteja en diferents àmbits tant a nivell industrial com a personal, tèxtil, seguretat alimentària i manteniment industrial, entre d'altres. En aquest cas, un dels aspectes que es tenen més presents és la sostenibilitat mediambiental. De fet, es tracta d'un dels pilars estratègics i com a prova és que la majoria dels plàstics que utilitza estan dissenyats per a un sol ús. Un exemple més del compromís d'Ambisist i dels diferents productes que comercialitza amb el medi ambient i el reciclatge.