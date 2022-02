Transportes Calsina y Carré, una de les empreses de transport internacional més grans de Catalunya i amb seu a les comarques gironines, ha aprovat el projecte d'instal·lació de 162 kWp d'energia solar per a autoconsum. El projecte serà realitzat per Solgironès, empresa pionera en energies renovables a Catalunya.Aquest nou projecte, s'afegeix a les nombroses instal·lacions d’aquest tipus que Solgironès ha realitzat des de la seva fundació, ara fa quinze anys. Havent tancat recentment diversos projectes més d'autoconsum en rellevants empreses de la província de Girona i Barcelona, que seran executats en els mesos vinents.

Panells fotovoltaics a Calsina i Carré

Transportes Calsina y Carré fent una aposta per les energies renovables i la responsabilitat social, ha aprovat l'execució d'aquest projecte que comporta la instal·lació de 360 panells solars. El projecte contempla una potència de 162 kWp per a la instal·lació, i un estalvi anual estimat de 235.940 kWh.

Es preveu una amortització de la instal·lació en un període d'aproximadament 4 anys, temps que podrien ser fins i tot més reduïts, si tenim en compte l'elevat preu de la llum en aquest moment.

Estalvi econòmic i millora del medi ambient

A l'estalvi econòmic que suposarà, cal afegir l'aposta de Calsina i Carré per les energies renovables. Gràcies a aquest projecte, la companyia deixarà d'emetre 56,5 tones de CO2 anuals a l'atmosfera. Un argument definitiu per apostar de manera tan decidida per aquest canvi.

Per dur-ho a terme ha confiat en Solgironès, que compta amb una àmplia experiència en la instal·lació d'aquest tipus d'energia renovable. Aquesta empresa va ser, de fet, la primera a realitzar una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a Catalunya l'any 2012, que va ser inaugurada al seu moment pel conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Francesc Xavier Mena.

Un moment excel·lent per a la instal·lació de panells solars

Actualment, hi ha dos paràmetres a tenir en compte per decidir-se a fer una instal·lació de panells solars, especialment en empreses. El primer és l'existència de subvencions que poden cobrir fins al 40% del cost en instal·lacions d'energia solar per a autoconsum.

En segon lloc, l'increment del preu de la llum, en màxims històrics. Segons les previsions de diferents organismes, el cost es mantindrà elevat durant uns quants mesos, sense marcar un final clar per a aquesta escalada del preu del kWh. És per això que l'aposta per aquest tipus de projectes és més recomanable que mai. Les subvencions abaratiran el cost de la instal·lació. Que, a més, serà més ràpidament amortitzada, atès l'alça de preus de l'energia elèctrica.