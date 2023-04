Nissan manté el seu esperit de fer arribar la tecnologia a tots els públics. Nissan té com a objectiu esdevenir una empresa sostenible i impulsar un món més net, més segur i més inclusiu. Aquesta visió referma l’objectiu de Nissan d’aconseguir la neutralitat en carboni, d’acord amb el programa Nissan Ambition 2030. Per això, la veu del client és fonamental, així com viure l’experiència de la nova tecnologia de Nissan.

En aquest sentit, com a pionera dels vehicles elèctrics i electrificats, Nissan està posant a disposició del gran públic els vehicles electrificats, de manera que inverteix en la gestió energètica. En aquest context, la tecnologia e-POWER hi té un paper fonamental. Per aquest motiu, dimarts passat quatre clients del concessionari Nissan Interdiesel van poder viure una experiència exclusiva a través de la tecnologia e-POWER. Aquestes quatre persones les van recollir a la seu del concessionari Nissan Interdiesel en un X-Trail e-POWER, i les van traslladar a l’estadi en aquest vehicle i, una vegada allà, van poder viure una experiència VIP que va consistir, a més de veure en directe el partit, a veure l’arribada dels jugadors a l’estadi, una visita exclusiva per l’estadi i poder veure l’escalfament dels equips a peu de camp. Què és e-POWER? El sistema e-POWER de Nissan utilitza un motor de benzina integrat per subministrar electricitat al paquet de bateries de la motorització elèctrica. L’element únic del sistema e-POWER és que el motor de gasolina es fa servir únicament per generar electricitat, mentre que les rodes són impulsades pel motor elèctric. Això significa que el motor sempre pot funcionar a un règim òptim, la qual cosa suposa una eficiència de combustible superior i menys emissions de CO2 en comparació amb un motor de combustió interna tradicional. Avantatges del motor e-POWER Acceleració instantània com a motor elèctric. Motor silenciós.

