Cada cop estan més implantats en l'activitat laboral els espais flexibles pensats i dissenyats per a compartir la creativitat i dirigits a emprenedors, professionals independents i petites i mitjanes empreses que volen desenvolupar la seva activitat gaudint de diversos serveis. Aquest nexe comú es troba als coworkings. Coneix aquí una selecció d'aquests espais gironins, els serveis que ofereixen i els millors centres que es poden adaptar a les teves necessitats.

L'Hort, el CoWorking més verd i natural al cor de Girona

Calidesa, confort, contacte amb la natura i tranquil·litat... i tot això en un mateix espai. Per estrany que et sembli això existeix i, a més, ho tens molt a prop: l'Hort és el CoWorking més verd que trobaràs al mig de Girona. Es tracta d'un espectacular espai de més de 300 metres quadrats dissenyat per l'interiorista Xon M. Aguilera pensat per donar servei a esperits emprenedors, professionals creatius i empresaris. Trobarem vuit taules de treball, una oficina insonoritzada, una sala de reunions totalment equipada i una cuina tipus office pels coworkers.

L'Hort Coworking ofereix una varietat d'opcions per adaptar-se a les diferents necessitats professionals. A banda de l'espai de treball, l'Hort és també un nexe comú per a fomentar els contactes entre els creatius. Per aquest motiu, amb regularitat, es realitzen esdeveniments i xerrades per fomentar la interacció i la col·laboració entre els membres.

En el seu jardí trobarem una autèntica joia: una pèrgola equipada amb wifi per a esdeveniments i reunions corporatives amb capacitat per a una vintena de persones. Aquest espai situat a l'exterior ho reuneix tot per a treballar a l'aire lliure, oferint un entorn tranquil i inspirador. La mateixa propietària ofereix de tant en tant plats elaborats casolans pels coworkers.

Si vols organitzar la teva reunió d'empresa, taller creatiu, presentació o formació a L'Hort, envia'ns un missatge.

GironaHub: Un espai de Coworking al centre de Girona

En el cor de Girona, a tan sols dos minuts a peu de l'estació d'AVE, es troba GironaHub, un espai de coworking situat dins d'un edifici històric del 1911, obra emblemàtica de l'arquitecte Rafael Masó, reconegut com a patrimoni arquitectònic de Catalunya.

Amb una arquitectura que prioritza la llum natural, GironaHub ofereix un entorn acollidor i inspirador per a professionals de tots els sectors. La seva ubicació cèntrica i les instal·lacions modernes el converteixen en un punt de trobada ideal per al talent gironí.

Dins de les seves parets, es respira una atmosfera de col·laboració i intercanvi d'idees, fomentant la creació de sinergies entre els membres de la comunitat. A més, GironaHub proporciona tots els serveis necessaris per al bon funcionament dels negocis, des de connexió a internet de qualitat fins a sales de reunions totalment equipades.

En definitiva, GironaHub no és només un espai de treball compartit, sinó un hub dinàmic on es cultiva el talent local i es promou la innovació, contribuint al creixement i al desenvolupament de la regió.

B&Co Working Place, l’espai innovador ideal per evolucionar el teu negoci

Amb una ubicació privilegiada a l'entrada de Girona, B&Co t'ofereix més que un simple lloc de treball. És un espai carregat d'energia positiva i d’oportunitats.

Des d’oficines privades fins a sales de reunions i espais d’esdeveniments inspiradors, cada racó de B&Co està pensat per a fer que la teva jornada de treball sigui inoblidable. I no ens oblidem de l’aparcament gratuït, el gimnàs i les zones de descans, on trobaràs l'equilibri perfecte entre feina i benestar.

Siguis una Start Up amb grans somnis, una PIME en creixement o una empresa consolidada o un freelance, B&Co és el teu aliat per a l'èxit. Amb un servei d'oficines de lloguer flexible i solucions adaptades a les teves necessitats, podràs centrar-te en el que realment importa: el teu negoci.

Un espai que potencia la teva imatge de marca, on connectar amb altres professionals, compartir idees i fer créixer la teva xarxa professional.

Descobreix la màgia de treballar a B&Co Working Place. La teva aventura professional comença aquí.

Parc Central Coworking, l'entorn ideal per a professionals i petites empreses

Parc Central Coworking és un espai modern i acollidor situat al cor de Girona, que ofereix un entorn ideal per a professionals independents i petites empreses. L'espai té un disseny contemporani amb molta llum natural i un ambient inspirador.

Aquest coworking proporciona espais de treball flexibles, des de taules de coworking fins a oficines privades, adaptant-se a les necessitats de cada client. Les seves instal·lacions inclouen sales de reunions totalment equipades, zones de relaxament, servei de recepció i connexió Wi-Fi d'alta velocitat, així com sala de formació i esdeveniments.

A més, Parc Central Coworking ofereix una vibrant comunitat de professionals diversos, facilitant la col·laboració i el networking. Els membres tenen accés a esdeveniments i activitats de networking, creant oportunitats per connectar, aprendre i créixer. Amb una ubicació cèntrica i serveis de primera classe, aquest espai de treball compartit és perfecte per a aquells que busquen una experiència de coworking enriquidora i productiva a Girona.