Un cos d'alumini amb un disseny únic i 8 grams d'un cafè d'alta qualitat premiat com a millor torrat per a espresso queda traduït en la nova càpsula professional Apol·lo que Cafès Cornellà treu al mercat. Tot gira al voltant del desig de traslladar al consumidor una experiència en tassa excel·lent i per aconseguir-ho s'ha dissenyat una càpsula pensada per emulsionar i extreure els principis aromàtics del cafè mantenint el seu índex de frescor inalterable durant 48 setmanes.

La càpsula Apol·lo presenta també una avantatge i és que ofereix als restauradors d'alta gamma una solució excel·lent i fàcil d'elaborar, assegurant un resultat en tassa sempre constant, i no és necessària tampoc la formació barista. Amb aquest sistema, el restaurador té la garantia de servir un cafè amb tota la seva excel·lència. Apol·lo es pot degustar amb tres varietats diferents per satisfer les exigències i expectatives de tots els clients. La varietat 100% Aràbica presenta la màxima nota en l'índex d'extracció, punt de torrat i el seu perfil sensorial i presenta notes de cacau i regalèssia; pel que fa a l'Aràbica Robusta en la seva nota de tast predominen notes d'avellana i caramel que concentren una aroma intensa; i qui prefereixi un Decaf 100% Aràbica notarà les notes d'avellana torrada. Es tracta d'una varietat molt aromàtica, amb notes cítriques dolces incorporades en un descafeïnat elaborat mitjançant processos naturals i que dona l'oportunitat de poder satisfer als clients amb un cafè excel·lent a la franja horària del sopar. Per garantir el binomi perfecte la col·lecció Apol·lo es complementa amb les màquines: Apol·lo TBK-I, Apol·lo TBK-2 i Apol·lo Boiler 2G que ofereixen una maquinària fiable i contrastada amb grup d'extracció propi. Són molt pràctiques, intuïtives, fàcils de netejar i a més de baix consum elèctric. Les càpsules Apol·lo tenen també un valor afegit pensat en la protecció del medi ambient i el planeta. Per aquest motiu, són càpsules infinitament reciclables i, per ajudar als professionals de la restauració, incorporen un programa per assegurar la seva recollida selectiva i el seu posterior reciclatge transformant el marro del cafè en compost i convertir-les en nous objectes d'alumini. Tot està pensat al voltant de la sostenibilitat i s'ha implantat aquest sistema únic en el mercat anomenat Zero Waste. L'alumini té la particularitat que és un material que es pot reciclar infinites vegades i és més sostenible reciclar-lo que fabricar-ne de nou. La presentació oficial serà el dimarts 12 de març en el marc del Fòrum Gastronòmic, a les 12h. L'acte tindrà lloc a l’espai “La Barra Gastronòmica”, ubicat a la primera planta del Palau de Fires de Girona i reservat per fer presentacions o degustacions i anirà a càrrec del director general de Cafès Cornellà, Pere Cornellà.