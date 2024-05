Tot el que necessites saber per complir amb l'obligació de facturació electrònica

Estem en un moment de constant evolució empresarial, on l'arribada de la Factura Electrònica i el sistema Verifactu ha posat de manifest la necessitat que empreses i, sobretot, assessories es posin al dia quant a digitalització i normativa fiscal.

Les consultes a Cambres de Comerç i altres organismes oficials arriben per desenes per part d'empreses i autònoms ansiosos de conèixer quins són els pròxims passos que han de prendre per a complir amb la legislació. S'han produït nombroses modificacions respecte a la cronologia i requisits d'implementació obligatòria de la llei, però cada vegada està més a prop la data en la qual serà obligatòria.

En aquest context, les assessories i despatxos professionals adquireixen una importància crucial, convertint-se en peces clau per a oferir orientació especialitzada als seus clients i assegurar-se que estiguin preparats. No obstant això, les assessories han de secundar-se en el seu proveïdor de programari de confiança per a poder disposar de les millors solucions de facturació, tant per als seus clients com per a ells mateixos.

Noves Normatives de Facturació: 23 de maig a la Cambra de Comerç de Girona

En aquest sentit, Cegid, empresa de programari de gestió empresarial ha organitzat l'esdeveniment Cegid On Tour Noves Normatives de Facturació, una sessió formativa dissenyada per a equipar a les empreses amb les eines i el coneixement necessaris per a enfrontar aquests canvis amb confiança. Serà el 23 de maig a les 10.00h a la Cambra de Comerç de Girona, amb entrada gratuïta. La sessió comptarà amb el coneixement de grans experts del sector de les assessories i el programari. En primera instància, s'aprofundirà en la legislació, el seu context i pròxims passos en una xerrada guiada per l'experiència i el coneixement d'Oriol López Villena, assessor, divulgador i consultor empresarial. Amb ell es podrà comprendre com aquesta normativa afectarà la rutina laboral i de les organitzacions. D'altra banda, es farà una anàlisi profunda entre Factura Electrònica i Verifactu, destacant les seves similituds i diferències per a tenir una comprensió clara de cada sistema.

Seguidament, es durà a terme una taula rodona amb la participació d'experts del sector, incloent-hi Oriol López Villena, Ligori Aguilera (Aguilera Pérez Consulting) i Isidro Velis (Cegid), on podran compartir diferents punts de vista i analitzar com aquestes noves normatives impactaran específicament en totes les empreses i quines són les millors pràctiques per a abordar-les. Per descomptat, també hi haurà temps per a compartir dubtes i inquietuds amb tots els ponents, deixant un temps per a networking.

Finalment, per a les assessories i despatxos professionals, hi haurà una sessió exclusiva, on l'equip de Cegid abordarà el paper de l'assessor davant la transformació de la facturació en les empreses, proporcionant informació valuosa per a aquest grup específic de professionals, que són els qui al final ofereixen suport continu als seus clients davant l'aparició de canvis legislatius significatius com aquests.

"Implementar la factura electrònica és una necessitat si volem ser competitius, però molt aviat serà una obligació. Amb aquestes jornades volem acostar a l'empresariat de Girona el nostre coneixement en relació amb aquesta nova normativa i convertir-nos un company de viatge en el qual puguin confiar per a abordar el canvi", afirma Isidro Velis, Product Director de Cegid a Espanya i gran coneixedor de la legislació en matèria de fiscalitat.

Si ets una PIME o una assessoria no et pots perdre aquesta gran oportunitat formativa. Registra't aquí i uneix-te a Cegid en aquesta jornada el pròxim 23 de maig, que promet ser una inversió en el teu futur professional i empresarial.