Ormetal, fusteria d’alumini i pvc

Robert Pijoan, que representa la segona generació d’questa empresa familiar, ens explica en aquesta entrevista els orígens, els productes, els serveis, els plans de futur i els valors d’una empresa que compta amb l’empenta de qui acaba de començar... tot just fa 52 anys.

- Ja podem afirmar que Ormetal és una de les empreses històriques del teixit productiu gironí. Quins són els orígens de l’empresa?

- El meu pare, Joaquim Pijoan i Bonadona, pèrit industrial vinculat al sector de la serralleria des de l’any 1950, va fundar aquesta empresa familiar l’any 1972, en un moment en que el país iniciava un procés de desenvolupament en tots els àmbits: social, econòmic, industrial, turístic... El sector de la construcció va ser clau i la implantació de nous sistemes i materials més eficients i duradors en els mètodes de tancament resultaren essencials per a empreses i particulars. Ormetal va ser pionera en aquest camp. Ara comptem amb unes instal·lacions de més de 2.600 m. amb tecnologia puntera on dissenyem, desenvolupem i fabriquem els productes més innovadors i avançats del sector.

- Ha fet servir les paraules “... nous sistemes i material més eficients i duradors”. Aquesta expressió la fem servir molt ara quan el desenvolupament es planteja amb paràmetres de sostenibilitat però semblaria que als anys seixanta Ormetal ja avançava conceptes semblants.

- Encara no existia una consciencia de desenvolupament sostenible però la lògica industrial sensata ja demanava que els tancaments fossin eficients per estalviar energia i que els materials fossin duradors i amb poques necessitats de manteniment. Sense un producte d’alta qualitat i un gran equip de professionals això no es pot oferir. De fet, no hi ha millors arguments de venda. Érem i som una empresa altament competitiva en aquest sentit.

Ormetal ofereix una àmplia gamma de tancaments que abasten tot tipus de portes i finestres d’alumini adaptades a qualsevol estil i necessitat / DdG

Sense un producte d’alta qualitat i un gran equip de professionals això no es pot oferir

- Ara que es parla tant de potenciar el sector industrial per crear llocs de treball de qualitat vostè posa en valor el factor humà.

- És essencial. Aquest objectiu ens exigeix tècnics i treballadors qualificats amb capacitat de formació i d’adaptació a les necessitats dels nostres clients. Em tingut la gran sort de comptar sempre amb els millors professionals, molts dels quals s’han format íntegrament a Ormetal. Aquest fet és un orgull per nosaltres i una de les nostres prioritats.

- El canvi climàtic condiciona les seves estratègies de futur?

- Absolutament! Els factors claus de la lluita contra el canvi climàtic són l’eficàcia energètica, la capacitat d’aïllament dels sistemes de tancament i de protecció solar i la sostenibilitat dels sistemes de fabricació i dels materials emprats. El nostre departament d’I+D desenvolupa els dissenys que s’adapten millor a l’evolució tecnològica i aplica els materials més eficaços a l’hora de reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar en una economia circular. Cal dir que l’alumini es pot reciclar infinites vegades. El nostre compromís amb la sostenibilitat és total i això és un gran valor afegit.

- Quins són els seus principals productes?

- Oferim una àmplia gamma de tancaments que abasten tot tipus de portes i finestres d’alumini i que adaptem a qualsevol estil i necessitat arquitectònica. Totes assoleixen els estàndards de seguretat més exigents i altes prestacions tèrmiques i acústiques. Amb els nostres tancaments oferim totes les possibilitats de practicitat: sistemes pivotants, plegables, abatibles i corredissos. Pel que fa a les dimensions, els nostres dissenys i materials ens permeten realitzar grans formats que resulten lleugers i manejables. D’altra banda, tots aquests productes incorporen els vidres més avançats que compten amb factors de climatització, de seguretat i tecnològics com ara el control solar i acústic.També fabriquem una àmplia gamma de productes de protecció solar com ara les marquesines, les atractives verandes, porticons, diferents sistemes de lames i les persianes apilables i orientables que ofereixen una alternativa estética i funcional molt interessant per al disseny d’interiors i l’arquitectura. No cal dir que els nostres sistemes poden incorporar les millors opcions de motorització i automatismes per fer el seu funcionament més còmode i senzill. Molts d’aquests utilitzen les tecnologies de domòtica que permeten la seva programació i, fins i tot, el seu control a través d’un telèfon mòbil.

Un conjunt de tres models de portes. / DdG

El nostre compromís amb la sostenibilitat és total i això és un gran valor afegit.

- Ofereixen un servei integral?

- Sí, de principi a fi per tal que el client no s’hagi de preocupar de res: l’assessorament en el projecte, la fabricació, el transport, la instal·lació i el servei postvenda.

Un detall de la reforma i recuperació d'un edifici històric. / DdG

- Sovint persisteix la idea de que els tancaments d’alumini i de pvc porten a la uniformitat i a la manca de personalització dels dissenys. Fins i tot s’ha dit que els resultats són massa asèptics i que encaixen poc en segons quines rehabilitacions d’edificis antics o històrics.

-Res més lluny del que podem oferir ara. La tecnologia, l’eficiència i els nous materials són perfectament compatibles amb el bon gust, la calidesa i el respecte a l’arquitectura tradicional. Els nostres projectes són totalment personalitzats i adaptats a les necessitats funcionals i estètiques de cada client amb acabats únics i singulars fins al darrer dels detalls. Els acabats que oferim, anoditzats o lacats, abasten una gran diversitat de textures i colors que van des de la fusta amb l’aspecte més tradicional fins als metal·litzats més innovadors i minimalistes.

Un exemple de persianes graduables. / DdG

- Quins són els seus projectes de futur?

- Innovar per als nous reptes que ja són aquí i que passen per una arquitectura més sostenible i humanitzada que ofereixi més qualitat de vida. Això implica més disseny, més enginyeria, més tecnologia, més recerca... És apassionant poder-hi aportar alguna cosa.