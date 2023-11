Platja, una terrasseta per prendre alguna cosa a prop del mar, un passeig refrescant a la nit pel passeig marítim... la Costa Brava és un destí perfecte per a passar l'estiu. Però què passa un cop l'estiu s'acaba i les temperatures refresquen l'ambient?

Un cop la calor ja no apreta, les platges es buiden i a la Costa Brava es respira calma. Pels que pensen que la costa gironina no es pot fer res un cop passada l'època de calor, us portem unes quantes propostes per a fer durant la resta de l'any.

Observar el vol dels ocells als aiguamolls de l'Empordà

Amb la baixada de les temperatures són molts els ocells que emigren cap a terres més càlides. Des dels aiguamolls de l’Empordà es poden visualitzar com aquestes espècies inicien el seu vol, en formació, tot dibuixant formes hipnòtiques al cel. Però no totes marxen d’aquí. En direcció contrària fan viatge els estornells, uns ocellets foscos que ocupen les terres empordaneses quan arriba el fred. Cada vespre, quan el sol cau, els estornells comencen una coreografia que enamora a qualsevol que la veu, per la seva visualitat i màgia. Val la pena escollir un bon lloc dels aiguamolls i esperar que els estornells iniciïn el seu espectacle de dansa mentre el sol es va ponent sobre les aigües dels aiguamolls.

Observar el temporal

El mar, a vegades i especialment a l’hivern, s’enfada. I quan ho fa, ens regala imatges precioses de l’aigua impactant amb esculleres, ports i roques. Les platges es redueixen i el mar recupera el seu espai, mostrant tota la seva bravura i fúria, i el soroll del mar puja de decibels fins a fer-se un soroll encara més relaxant. És una de les coses imperdibles de la Costa Brava, càmera en mà.

Això sí, el temporal, a més de bonic és perillós, i sempre s’han de seguir les normes de Protecció Civil i autoritats, que en aquests episodis solen tancar accessos a camins de ronda i esculleres, per evitar accidents. Observar el temporal sí, però sempre amb prudència!

Cicloturisme

El Mediterrani fa que els hiverns a la Costa Brava no siguin especialment freds, per tant, la zona és perfecte per la pràctica del cicloturisme. A dalt de la bicicleta podem descobrir el territori i tota la seva bellesa: el cap de creus, el baix Ter, el comtat d’Empúries, les Gavarres, l’arquitectura medieval de l’Empordà, els aiguamolls, la plana de l’Aubi, la costa selvatana, els camps d’arròs de Pals i un llarg etcètera que et portaran a tots els racons de la Costa Brava.

A més, tant se val si vens en família o amb adults, si sou experimentats o no heu agafat una bicicleta des de fa anys, hi ha rutes per a totes les edats i estats de forma!

Geocaching

El Geocaching és un joc a l’aire lliure que ha atrapat a milers de persones arreu del món. Només necessites un mòbil (amb dades) i descarregar-te l’aplicació de Geocaching. Es tracta de buscar objectes amagats al món real a través de la geolocalització que et dona l’aplicació. Els objectes (caché) estan amagats dins un contenidor (geoamagatall) de diferents mides. L’aplicació et diu la localització geogràfica i la mida del contenidor, i la feina de trobar-ho és teva! Un cop trobat, has d’apuntar el teu nom i la data al paper que hi trobaràs a dins, i registrar-ho a l’aplicació, i pel següent!!

És una activitat molt divertida per fer tant amb nens com amb adults, i que et porta per tot el territori mentre jugues. El més curiós és que és un joc col·laboratiu, on els cachés estan col·locats i es mantenen gràcies a anònims que ideen les pistes i la mida del contenidor.

La Costa Brava és una zona plena de rutes de geocaching i cachés amagats, i a les èpoques de menys calor, quan hi ha menys turistes, és perfecte per a buscar cachés i registrar les teves troballes a l’app!

Caminar pels camins de ronda

Passejar durant les hores de sol a l'hivern és una activitat agradable i molt recomanada. Conèixer les platges de la zona pot ser una mica estressant a l’estiu, a causa de la gran afluència de gent que ve a passar l'època a la costa, així que, fer-ho durant els mesos en què la calor no és la protagonista, pot ser una bona idea.

Des de Blanes fins a Portbou, la costa està resseguida per l’anomenada ruta GR-92, que uneix tots els camins de ronda de Catalunya, però si el que volem és descobrir les cales i platges, el millor és escollir un tram, i passejar-lo tranquil·lament, per gaudir del paisatge i de la remor del mar.

Triar el camí de ronda tampoc és gaire complicat, escolliu el tram que escolliu, quedareu encantats amb les cales i platges, però si busqueu els més fotogènics o arreglats, els millors trams són de S’Agaró a Sa Conca, a Platja d’Aro, un recorregut senzill i amb unes vistes precioses del mar i de la urbanització de S’Agaró; de Sant Feliu de Guíxols a Sant Pol, amb un recorregut amb moltes escales, que passa per cales d’accés més complicat, però de gran bellesa; de La Fosca a Castell, a Palamós, amb la visita obligada a Cala S’Alguer, un dels racons més bonics i pintorescos de la Costa Brava; o de Cadaqués a Portlligat, tot visitant la casa de Dalí, i des d’on podreu reconèixer gran part del paisatge de les seves obres.