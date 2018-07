Talents emergents

Kian Soltani és un músic amb gran talent i a Girona va demostrar que pot arribar a ser un solista excel·lent. Malgrat això ens sembla que el seu violoncel actual no li fa justícia. Necessitaria un instrument més adequat al seu nivell. No és gens fàcil per als joves intèrprets adquirir o que alguna fundació els cedeixi instruments d'envergadura. La sonoritat va resultar massa punxant en els aguts i els greus no tenien la qualitat desitjable. Tanmateix, Soltani va resoldre amb nota un repertori complex. La sonata de Brahms és la peça que més es va ressentir per culpa de l'intrument. Molt plena la versió de Le Gran Tango que va sonar amb energia i virtuosisme. Aaron Pilsan va tenir un paper destacat acompanyant amb solvència però amb moments de gran pianista. Un duo amb magnetisme i bona connexió que apunten amunt.