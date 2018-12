Duque es planteja derogar el decret franquista de disciplina universitària

El ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, ha afirmat en una entrevista que es planteja derogar el Reglament de Disciplina Acadèmica vigent des del 1954 i signat pel dictador Francisco Franco, que encara es continua aplicant a l'alumnat universitari. «M'atreviré a intentar-ho», assegura.

La derogació del decret franquista ha estat una petició recurrent de la comunitat universitària des de la restauració de la democràcia. Aquest reglament tipifica com a faltes greus, que suposen l'expulsió de la universitat, les manifestacions contra els principis o institucions de l'Estat, contra la religió, la insubordinació contra les autoritats acadèmiques, la incitació de manifestacions o les faltes de «decor», entre d'altres.

«Qualsevol llei que sigui sancionadora, relativa als estudiants i de l'any 1954, com et pots imaginar, la meitat de les coses no tenen cabuda a la Constitució», exposa Duque, que ha atès aquesta reclamació quan la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE) treballa en l'elaboració d'una proposta de caràcter tècnic per renovar el vigent Reglament de Disciplina Acadèmica.

No obstant això, Duque admet que ha «d'estudiar-ne» les alternatives. «Haig de ser caut, perquè si tots els governs de la democràcia no ho han canviat, he de veure per què ha estat, perquè potser és que és molt difícil, però m'atreviré a intentar-ho», proclama el ministre.