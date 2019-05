Enrique Barón, nou vicepresident de la Fundació Dalí

L'exministre socialista i expresident del Parlament Europeu Enrique Barón ha estat designat vicepresident de la Fundació Gala-Salvador Dalí durant la reunió del patronat celebrada aquest dilluns a Figueres.

El president del patronat de la fundació, Jordi Mercader, ha destacat la trajectòria de Baró i el seu compromís amb el patronat, del qual és membre des de 1991, ha informat la institució en un comunicat.

La fundació ha aprovat la memòria de 2018, que dóna una xifra de visitants de 1.336.207 persones, un 7,52% menys que l'any anterior, que tenen una valoració molt positiva dels diferents museus de la institució.

Mercader ha destacat l'augment significatiu de visitants dels museus Dalí al primer quadrimestre d'aquest any que, segons ell, confirma la recuperació iniciada a finals de l'any passat i que permet "afrontar amb optimisme l'exercici 2019".

Durant el passat any, la fundació va adquirir una edició limitada de 12 estampes de la sèrie 'Memories of Surrealism', documents efímers com catàlegs d'exposició, així com llibres i revistes dels anys 20 i 30 i postals d'època.