La cultura de l'intercanvi i col·lecció de cromos

Els àlbums de cromos han estat -i són- una de les manifestacions més singulars dels mitjans de comunicació de massa. Amb aquesta frase el Museu del Joguet de Catalunya, amb seu a Figueres, ens presenta l'exposició que porta per títol Tengui, falti!. Aprendre amb els cromos. Durant decennis van oferir una varietat temàtica extraordinària i van esdevenir veritables fonts de coneixement que podien tractar temes tan diversos com la geografia, la botànica, la zoologia, la història, l'etnografia o la tecnologia. Els cromos han format part de la infància de la majoria de persones. Tots tenim en el nostre record alguns dels col·leccionables que feien de petits. Qui no va completar mai una col·lecció de la temàtica més diversa? I qui no ha participat mai en la cerimònia d'un intercanvi de cromos? No han passat de moda, ni molt menys, i encara que els temes potser han canviat les col·leccions de cromos es mantenen de màxima actualitat i formen part encara de la il·lusió de molts nens i nenes.

Des del Museu expliquen que «publicats per empreses editorials o vinculats durant molt de temps a fàbriques de xocolates i a empreses d'alimentació, aquests àlbums van convertir-se en autèntiques enciclopèdies d'un enorme valor divulgatiu i artístic; durant decennis, abans d'internet, la televisió i la democratització dels llibres profusament il·lustrats van esdevenir la veritable finestra al món per a milions d'infants».

Aquesta exposició neix a partir de la col·laboració del Museu del Joguet de Catalunya i l'institut Ramon Muntaner de Figueres. I compta també amb el patrocini de l'empresa Panini amb seu a Torroella de Montgrí i tot un referent en els àlbums i col·leccions de cromos. Segons han explicat els organitzadors, és una exposició col·laborativa desenvolupada a partir d'una idea i a iniciativa de l'alumnat -nois i noies de 12 a 16 anys- de l'institut Ramon Muntaner, que, sota la supervisió dels seus docents i treballant directament a diversos departaments del Museu, han portat a terme una exhaustiva investigació sobre els àlbums de cromos en col·leccions públiques i privades i s'han responsabilitzat del comissariat i la selecció de les peces, de la distribució dels àmbits, de la redacció dels textos de la mostra, de les tasques de suport al muntatge i dels materials de difusió i promoció de l'exposició.

Així doncs, l'alumnat ha creat tots els continguts de l'exposició, en la qual es mostren els cromos i els àlbums amb una nova mirada, des d'una perspectiva contemporània.