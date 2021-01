Deu sèries per començar l'any

Títols destacats. 1 Imatge de la sèrie «The Stand».

Superherois de Marvel i fades, uns nois espavilats, un famós lladre de guant blanc i els pelegrins del Camí de Santiago són els protagonistes d'algunes de les sèries d'estrena més destacades d'aquest mes de gener, que també compta amb esperades tornades, com el segon especial d'Euphoria o les noves temporades de Servant, La que se avecina i Memorias de Idhún.

Stephen King mostra un món delmat per una plaga i immers en una lluita elemental entre el bé i el mal en aquesta minisèrie basada en un dels seus best-sellers, per a la qual l'autor de Misery ha escrit un final diferent del de la novel·la. El destí de la humanitat recau sobre les fràgils espatlles de la Madre Abagail (Whoopi Goldberg), de 108 anys, i un grapat de supervivents. Els seus pitjors malsons s'encarnen en un home amb un somriure letal i poders indescriptibles: Randall Flagg (Alexander Skarsgård, el marit maltractador de Big little lies). La sèrie s'estrena a Starzplay demà.

Steve McQueen, el director de l'oscaritzada 12 anys d'esclavitud, fa un retrat del racisme contra la comunitat negra al Londres dels anys 60, 70 i 80 en aquesta antologia composta per cinc episodis que arriba a Movistar el 7 de gener. Està inspirada en fets reals, des de la Marxa dels Manglars del 1970 i el posterior judici a què van ser sotmesos nou activistes fins a la biografia de l'escriptor Alex Wheatle i la política de segregació a les escoles.

Netflix rescata un dels lladregots més famosos de la literatura en la seva nova sèrie francesa. Composta de cinc episodis i creada per George Kay (Criminal, Killing Eve) i François Uzan (Family business), està protagonitzada per un cavaller i lladre de guant blanc (Omar Sy) molt aficionat a les aventures del famós personatge literari Arsène Lupin, en qui s'inspira per venjar el seu pare. S'estrena el 8 de gener.

La primera sèrie de Marvel Studios de la plataforma Disney, que s'estrena el 15 de gener, és una barreja de superherois i sitcom clàssiques, amb Wanda / Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) i Visión (Paul Bettany) com dos éssers amb superpoders que disfruten d'una vida quotidiana idealitzada, molt a l'estil d'Embruixada. Hi haurà homenatges a diferents èpoques televisives i embolics de dimensions.

David Schwimmer, l'enamoradís Ross de Friends, torna a la comèdia en aquesta sèrie, que el canal Cosmo estrena el pròxim 15 de gener, en què encarna un arrogant agent de l'Agència de Seguretat Nacional nord-americana (NSA) que arriba al Quarter General de Comunicacions del Govern del Regne Unit disposat a robar el càrrec a la seva directora (Sylvestra Le Touzel). Un despistat i matusser analista de sistemes (Nick Mohammed) es convertirà en el seu improvisat ajudant.

Kevin Costner es fica a la pell d'un veterà ramader, patriarca de la família Dutton, disposat a tot per tirar endavant el seu impressionant ranxo, en constant conflicte amb les seves fronteres amb una reserva índia i el parc nacional del país, contigu a la propietat. La lluita per la seva supervivència l'involucrarà en complexes aliances econòmiques i polítiques. Tot i que es va estrenar el juny del 2018 als EUA i va ser un fenomen allà, no ha aterrat a Espanya fins ara. Paramount ofereix, a partir del 18 de gener, les dues primeres temporades.

El Camí de Santiago serveix d'excusa per reunir cinc amics de nacionalitats diferents al llarg de tres etapes diferents de les seves vides, el 2000, 2006 i 2021, en els quals sorgeixen temes com el pas del temps, el desgast de l'amor i la por d'envellir. En el repartiment figuren Álex González, Verónica Echegui, Cecilia Suárez, Anna Schimrigk, Andrea Bosca i Alberto Jo Lee. La ficció arriba el 22 de gener a Amazon Prime Video.

Brian Young (Crónicas vampíricas) torna a apostar per mons màgics i sobrenaturals amb aquesta sèrie que adapta els famosos dibuixos animats d'Iginio Straffi. Està protagonitzada per cinc fades que comencen a estudiar a Alfea, un internat en el qual aprendran a dominar els seus poders màgics, a més d'enfrontar-se a problemes més terrenals, com l'amor i la competitivitat, i veure's les cares amb uns quants monstres. Abans de la seva estrena ja hi ha hagut bastanta controvèrsia, perquè els fans culpaven Netflix d'haver blanquejat alguns dels personatges principals. Disponible a partir del 22 de gener.

Després de Las rayadas no son eternas, HBO estrena el pròxim 25 de gener el segon dels dos episodis especials que serveixen de pont entre la primera i la segona temporada de la controvertida sèrie d'adolescents. Los perfectos, a m*amarla se centra ara en la lluminosa Jules (Hunter Schafer), també durant les vacances de Nadal, mentre la noia fa repàs de com ha sigut el seu any, en el qual va conèixer la turmentada Rue (Zendaya).

Deu anys després de Polseres vermelles, Albert Espinosa porta a Movistar + (29 de gener) una altra de les seves novel·les, El que et diré quan et torni a veure, protagonitzada per un grup de joves. Aquests, per poc temps, perquè tot just començar s'escapen del centre psiquiàtric en el qual estaven ingressats per emprendre un viatge per Europa a la recerca del germà d'un d'ells. A més dels cinc joves, pràcticament debutants, en el repartiment figura Miki Esparbé, com el detectiu privat que els ha de trobar.