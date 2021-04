La companyia La 113 porta "Dues copes de menys" a Girona

La companyia de teatre La113 porta demà a Girona l'obra "Dues copes de menys" que durant tres mesos s'ha pogut veure a la Sala Ars de Barcelona amb un bon èxit de públic.

La representació s'estrena així a terres gironines. Serà demà a les vuit del vespre a unes de les sales dels cinemes Albéniz reconvertida en un teatre i dins el Festival de Primavera.

Escrita i dirigida per Àlex Sequera és una història sobre l'amistat en aquesta etapa tan complexa de la vida com és l'entrada en l'edat adulta. Ja no son els joves que feien bogeries a les festes de la universitat, però tampoc estan llestos per a convertir-se en els seus pares.

En aquesta etapa tan confusa es troben els nostres quatre protagonistes a qui donen vida els actors Sandra Cendra, David Magaña ,Paula García Ciruela i Sergi Benet. Han preparat un sopar per retrobar-se, després d'uns mesos sense veure's.

El que esperaven que fos un sopar tranquil entra en una espiral còmicament terrible, en què tots els seus secrets es revelen. Regades per les copes de vi que porten a sobre, les seves mentides comencen a sortir a la llum.

La companyia La 113 es va posar en marxa l'any passat quan ja va ser seleccionada en la convocatòria de la campanya de teatre amateur de la Diputació de Girona amb la comèdia "13 i dimarts".