L’exposició En temps real. La Col·lecció Rafael Tous d’art conceptual del MACBA mostra una selecció de la donació que va fer l’empresari tèxtil i el col·leccionista Rafael Tous. Es tracta d’un recorregut per les pràctiques experimentals dels anys setanta i vuitanta a Catalunya.

El fundador i director del Museu del Joguet de Catalunya, Josep Maria Joan Rosa, va establir una estreta amistat amb Rafael Tous, que encara perdura. La donació Tous, que farà replantejar el relat del museu tal com confessen des del MACBA, ha permès que dues obres originals de Joan Rosa (Miró, de 1979 i sense títol (monotip) de 1977) passin a formar part de la col·lecció del MACBA.

Segons les comissàries de l’exposició, «la Col·lecció Rafael Tous, donada al MACBA tot just fa un any, és el retrat d’un moment i d’unes pràctiques artístiques concretes. Vinculat al món del tèxtil i col·leccionista apassionat, Rafael Tous va apostar per l’art de concepte com un conjunt de pràctiques plurals que prioritzaven la idea i el procés per damunt de l’objecte. Sense intenció especulativa i d’una manera intuïtiva, Tous va configurar un fons que recull les actituds i els treballs experimentals portats a terme per un grup d’artistes, amb alguns dels quals va establir vincles d’amistat i els va acompanyar en el seu creixement artístic».