Miracle Sala (Santa Maria d’Oló, 1967) publica Piscolabis (L’Albí), un llibre de microrelats que, com un tastet de pessics de vida, ressegueix les qüestions, en majúscules, de l’existència.

A través d’una vuitantena de textos, que van de les tres línies a les quatre pàgines, l’autora parla de la condició de viure, de les relacions humanes, de la llibertat, de la lluita dels pobles, de la mort i de la llengua. La ironia intel·ligent, la capacitat evocadora, la cura del llenguatge, la referència als clàssics o el protagonisme dels animals i els objectes, imprimeixen un segell propi a través del menú degustació, que es va presentar ahir a la Llibreria 22.

Miracle Sala assegura que el conte és un «gènere que està guanyant terreny» i que, en contrast amb la novel·la, «ja no és considerat menor». A més, assegura que el seu repte com a escriptora és «fer-li un servei a la llengua», i afegeix que «la llengua ha de ser útil per a reflexionar a través de la imaginació d’un món particular».