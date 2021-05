El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha reconegut enguany amb el Premi Nacional de Cultura l’escriptor i pintor gironí Narcís Comadira, la fotògrafa Maria Contreras Coll, l’editora Maria Carme Dalmau, el Festival de Cultures del Pirineu Dansàneu i l’artista electrònica Mónica Rikić. Segons el jurat, en ells conflueixen "la transmissió de coneixement, el poder transformador de la cultura, el compromís territorial i una bona mostra del paper de la cultura com a bé essencial". Des de l'any passat el nou Plenari del CoNCA ha reduït a cinc els premiats anuals, als quals es dona més pes i difusió al llarg d'un any. La proclamació i lliurament dels guardons ha tingut lloc aquest dijous al Recinte Modernista de Sant Pau.

Al llarg de les seves 47 edicions, els Premis Nacionals de Cultura han reconegut la tasca de més de 380 creadors, professionals i entitats del sector cultural del país. Des del 2020 i fins al 2024, el Plenari actual de la institució reconeix anualment cinc persones o entitats equilibrant criteris de gènere, disciplina, trajectòria i territori.

Així, aquest plenari del CoNCA (Integrat per Vinyet Panyella, Margarida Troguet, Jordi Font, Salvador Casals, Edmon Colomer i Núria Iceta) haurà guardonat un total de vint-i-cinc referents de la cultura del país a la finalització d’aquest mandat.

Narcís Comadira

Escriptor, traductor i pintor gironí, Narcís Comadira ha rebut el Premi Nacional de Cultura pel conjunt de la seva obra artística. Conegut sobretot com a poeta, amb una vintena de llibres publicats i la seva obra completa reunida al volum 'Poesia' (2014), al que cal afegir la posterior 'Manera negra' (2018), Comadira ha conreat també d’altres gèneres literaris, com l’assaig, la crítica i el teatre; la seva faceta de dramaturg inclou obres com 'La vida perdurable', 'L’hora dels adéus', 'El dia dels morts' (Un oratori per a Josep Pla) o 'Al cel'. Quant a la seva obra pictòrica, beu del mateix lirisme que la seva obra escrita, lligada a la natura i a les formes de l'arquitectura. Ha guanyat nombrosos premis literaris i reconeixements, com la Creu de Sant Jordi, i recentment es va endur el XX Premi Jaume Fuster.