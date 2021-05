El Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona ha participat en la iniciativa «Quasi veu», un projecte de recerca i curadoria impulsat pel Departament de Cultura i la Xarxa de Centres d'Arts Visuals de Catalunya.

El projecte, que s’articula a l’entorn de la veu, ha arribat a Girona per a enregistrar el podcast Veu màquina, vinculat a l’equipament gironí, concebut i conduït per la comissària Alexandra Laudo. L’episodi, que explora la relació entre l’entitat humana i les màquines, ha comptat amb la participació d’artistes i creadors gironins. Es tracta de l’artista i investigador Roc Parés, que ofereix una revisió crítica, sociològica i històrica dels usos i interaccions entre les màquines i la veu humana. S’hi suma un fragment de l’acció sonora Oído cocina, impulsada pel col·lectiu artístic nyamnyam en el marc de l’exposició FOOD del Bòlit; a més d’un diàleg entre Alicia Kopf i Jaume Ferrete sobre les relacions d’intimitat que la societat estableix amb les màquines i les intel·ligències artificials.

L’episodi també integra una peça sonora del duet artístic cabosanroque, que explora les relacions entre els sons dels animals, el llenguatge, les màquines i la sintetització de la veu. L’última part, que no està integrada al podcast, és Cavalls per a Troia, un conte inèdit de ciència-ficció creat per l’escriptora Mar Bosch. «Sobre la idea de veu màquina s’ha especulat molt des de la ficció i em va semblar interessant integrar una col·laboració des de la literatura», explica Laudo.

La iniciativa també consta d’una proposta participativa que, del 31 de maig al 4 de juny, portarà la paraula poètica als sistemes de megafonia de cinc escoles de primària de la ciutat de Girona.