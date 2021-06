Un mes després de la última projecció als Albèniz Plaça, la seu provisional durant dos anys, el Cinema Truffaut reobre aquest divendres 2 de juliol les seves portes estrenant les noves instal·lacions de l’antic cinema Modern de Girona. La inauguració tindrà lloc a les 19h, amb una doble sessió especial. En primer lloc es projectarà el curtmetratge Tardor, de la gironina Helena Oller, estrenat recentment al D’A – Festival Internacional de Cinema d’Autor de Barcelona. A continuació es podrà veure el clàssic Mulholland Drive, del director David Lynch.

A partir del dissabte 3, es reprendran les projeccions regulars amb l’estrena de Las cosas que decimos, las cosas que hacemos, d’Emmanuel Mouret, un drama romàntic francès que va acumular fins a 13 nominacions en la darrera edició dels Premis Cèsar.

Dues sales a partir de la tardor

Segons el Col·lectiu de Critics de Cinema de Girona, responsables de l’equipament, durant els mesos d’estiu, el Cinema Truffaut només disposarà de la seva sala habitual. No obstant això, a partir de la tardor es posarà en funcionament la segona sala, que permetrà oferir més propostes audiovisuals al públic, com sempre en versió original. Així mateix, durant un període mínim de dos anys -sempre en funció de com evolucionin les obres de la segona etapa a l’Edifici del Modern- l’entrada al Cinema Truffaut serà pel Carrer Nou del Teatre número 16, per la planta baixa de l’edifici del Modern. Els espectadors tindran a la seva disposició un ascensor per a pujar fins a la segona planta de l’edifici, la que ocupa el Truffaut.