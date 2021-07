El Fringe Festival de Torroella de Montgrí-L'Estartit arriba a la seva 8a edició i del 15 al 18 de juliol omplirà el municipi de joves músics. En total, s'hi oferiran 15 concerts repartits en vuit escenaris i amb la participació de 120 intèrprets de diversos gèneres musicals des de la música clàssica, al jazz, la música d'arrel i la contemporània. Per segon any consecutiu, a més, el festival presenta una selecció de músics emergents seleccionats per la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, que inclouen els guanyadors dels concursos de Joventuts Musicals d'Espanya i, també, la incorporació del premi del segell Emergent de l'associació de festivals de música clàssica d'Espanya, Festclásica, el Cuarteto Seikilos.

Per primera vegada, a més, aquest 2021 el Fringe Festival conviurà amb les residències musicals EEEmerging+, un projecte de cooperació europea a gran escala que promou l'aparició de nous talents de la música antiga i del qual forma part el Festival de Torroella de Montgrí des de 2018.

Els dos grups que faran les residències musicals a Torroella, del 9 al 18 de juliol, filoBarocco i La Camerata Chromatica, compartiran aquest any escenari amb els grups que participen en el Fringe.

Els 15 concerts programats es faran a l'església de Sant Genís, les fundacions Vila Casas i Mascort, la plaça de la Vila, La sala, el Cine Petit, el Convent dels Agustins i %l'Espai Ter. Tots tindran una capacitat del 70%, seran gratuïts i caldrà inscriure-s'hi prèviament.