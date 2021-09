Música, tal com sona, per deixar que els oients la puguin gaudir, escoltar i interioritzar. Música, però també pedagogia per entendre els processos que cada nota ha recorregut abans de transformar-se en melodia. Aquesta és la combinació sobre la qual gira la tercera edició del cicle El Generador, que arrencarà el pròxim 24 de setembre a Olot per finalitzar el 10 de desembre a Girona, amb un total de quatre sessions de xerrada-concert de la mà de cinc artistes consagrats en l’experimentació avantguardista.

El duo argentí integrat per Adriana Montorfano (flauta travessera) i Cecilia Arditto (composició) obrirà aquesta edició del cicle el divendres 24 de setembre al Teatre Principal d’Olot amb l’espectacle Musique concrète. El madrileny Javier Piñango, director del festival Experimentaclub agafarà el relleu el dissabte 2 d’octubre en una sessió que tindrà lloc a l’Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona. En aquest mateix escenari arribarà, el dissabte 6 de novembre, Dr. Truna (TX3), una proposta en la qual la invenció sonora es fondrà, com a lutier electrònic, amb un joc play-plause-stop de dos lectors de DVD connectats i un violoncel.

Xavi Lloses, «antipianista, terrorista sonor i artista multidisciplinari» -segons assenyala l’organització-, clourà el divendres 10 de desembre la tercera edició d’un cicle en el qual cada sessió dedicarà el mateix temps al vessant explicatiu que a l’interpretatiu.

«Així com en altres edicions hem donat oportunitats a joves talents, enguany presentem artistes ja consolidats. Es tracta d’un cicle paritari, amb artistes del territori, estatals i internacionals. Una proposta en el qual es podran veure quatre maneres diferents d’entendre l’experimentació sonora» va explicar ahir al matí, en la presentació del cicle celebrada a la Casa de Cultura, el programador del cicle El Generador, Jordi Murillo.

El Generador és un cicle promogut per Ameba Associació Cultural amb el suport de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Girona i l’Ajuntament d’Olot. Les quatre sessions són gratuïtes amb reserva prèvia.