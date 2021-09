Tallers, pensament i exposicions. Aquestes són les tres potes sobre les quals es vertebra la programació del curs 2021-2022 del Bòlit, el Centre d’Art Contemporani de Girona, que engega una nova etapa amb l’estrena en la direcció de l’assagista, investigadora cultural i professora Ingrid Guardiola, que va assumir el càrrec el passat mes de maig després de guanyar un concurs públic. En aquest nou cicle, l’equipament reforçarà la seva aposta per la pedagogia -a través de les escoles i els tallers-, el territori, la força del diàleg i l’ecosistema.

La cultura fluvial, els artistes a les escoles, les petromasculinitats, l’univers sonor de Pere Portabella i els poetes catalans -amb la mirada d’Isaki Lacuesta i Carles Santos, entre d’altres-, el narcohumanisme, la intel·ligència, la desorientació vital o el llegat pictoricopoètic d’Hélène Cixous seran alguns dels grans temes expositius de la nova temporada.

En clau educativa, el Bòlit ampliarà en aquesta nova etapa el ventall de convenis bilaterals amb noves incorporacions, continuació i ampliació de les residències puntuals. Així mateix, el projecte Bòlit Educa creix afegint als projectes ja existents (Petit Bòlit, Bòlit Mentor, les visites i els recursos educatius) una segona residència -que es desenvoluparà en espais públics de la ciutat de Girona per obrir-se més que mai a la ciutadania- i el «Miticultor», un nou projecte dirigit d’activitats per als infants, els joves i el públic familiar amb una perspectiva sorprenent i creativa. També se sumen a l’oferta educativa les propostes orals que portarà a terme el Col·lectiu Rizoma, amb sessions divulgatives per a cada exposició que vincularà les obres noves amb l’arxiu del Bòlit.

«Volem ser un referent sense perdre la singularitat. Tenim moltes coses singulars respecte a les grans capitals, estem més connectats amb el territori i ens és més fàcil dialogar amb el teixit associatiu. Cal reconciliar discursos i pràctiques. El que a vegades a les grans ciutats queda com un simple enunciat aquí és fàcil de portar a la pràctica per aquesta proximitat amb el territori», va assenyalar aquest passat dimecres, durant la presentació de la nova programació la directora del Bòlit, Ingrid Guardiola, en referència als objectius que s’ha marcat l’equipament en aquesta nova etapa, en la qual es vol oferir «un servei públic més transversal que vetlli tant pel sector artístic com pels ciutadans del territori».

Guardiola també va posar l’accent en la necessitat d’apropar-se a les generacions més joves «sense segmentar-les socialment, sinó proposant temes que els puguin ser d’interès. Fent convocatòries centrades en projectes més que en els mèrits curriculars, fent-les més accessibles als joves».

El vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, va destacar que la nova programació «es fixa més en els continguts que en la forma i posa èmfasi en les línies de pensaments de cadascun dels projectes que es presentaran». Per Ayats, el Bòlit serà ara «més obert a la participació, més transversal i més ric, amb una programació propera i dinàmica que manté les línies de treball històriques».

Primeres exposicions

La programació expositiva del Bòlit va arrencar a principis d’aquest mes de setembre a l’equipament del Pou Rodó amb una mostra que recull els resultats del Bòlit Mentor 2020/21. El pròxim 8 d’octubre arribarà a les sales de LaRambla i el PouRodó Cap a les deus - Una gramàtica fluvial, una exposició col·lectiva que proposa un diàleg amb els quatre rius que travessen la ciutat de Girona a través de diverses metàfores i eines conceptuals.