Torre Gironella i els soterranis de la Catedral de Girona seran els dos nous espais que s’incorporen com a escenari del cicle Concerts a Cegues, que celebrarà la seva tercera edició a Girona entre 30 d’octubre i 18 de desembre amb un total de vuit actuacions. A banda d’aquestes dues localitzacions també, els concerts també es desenvoluparan a la Casa Masó, els Banys Àrabs, la Capella de Sant Jaume, el monestir de Sant Pere de Galligants, el Museu d’Història i el Museu d’Art. En el cas dels tres últims, els concerts tindran lloc en localitzacions diferents a les altres edicions «per reivindicar els diferents espais dels equipaments», segons indica la promotora gironina La Tornada, que organitza el cicle.

Després d’exhaurir entrades en la seva segona edició, el festival manté la mateixa fórmula mantenint els artistes que actuaran en secret fins al moment en el qual surtin a l’escenari. «Busquem propostes que destaquin per la seva qualitat artística i la singularitat. No ens guiem per les xifres ni l’impacte mediàtic, sinó per la capacitat de connectar amb el públic» va assenyalar ahir Pau Planas, director artístic dels cicle de Concerts a Cegues.

Entre les novetats d’aquesta edició també destaca l’obertura d’una nova finestra dirigida a col·lectius exclosos de l’activitat cultural. Per aquest motiu s’ha programat un concert, amb dues sessions, a la Residència Assistida per a gent gran Creu de Palau el dia 27 d’octubre.