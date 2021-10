L’Orthemis-Nova Orquestra de Cambra de l’Empordà, la reformulació de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, opta a dos premis internacionals, un a Noruega i l’altre a Rússia. La cooperativa de músics, que es va refundar a finals del 2019 amb un nou projecte que aposta per acostar la música clàssica al gran públic barrejant-hi humor i teatre, està intentant consolidar-se a nivell internacional un cop comencen a decaure les restriccions per la pandèmia. Entre d’altres llocs, Orthemis ha actuat en escenaris de Suïssa, Alemanya, França, Mèxic, Xina i Hong Kong, pel que veu aquestes nominacions com un trampolí per a seguir treballant fora del país.

La formació empordanesa és una de les setze nominades per endur-se un dels Young Audiences Music Awards (YAMawards) convocats per la fundació noruega JM International (JMI), una ONG cultural que vol fer arribar l’art al públic més jove. L’orquestra opta al guardó de Millor Gran Espectacle amb Desconcerto, la segona producció de la companyia, una fusió de música clàssica amb una posada en escena moderna i combinada amb el teatre gestual.

Segons la portaveu d’Orthemis-NovaOCE, Queralt Garcia, la nominació als YAMawards, que reben propostes dels cinc continents, suposa una «obertura al món» després de la pandèmia. «És un regal i una possibilitat d’internacionalitzar el nostre producte i que se’ns reconegui la feina més enllà de les nostres fronteres», explica.

D’altra banda, els empordanesos també han estat nominats amb Desconcerto al Grand Kids Fest, els guanyadors del qual es coneixeran el 25 d’octubre a Sant Petersburg. Amb menys recorregut, els guardons arriben a la quarta edició aspirant a esdevenir un espai de renom dins els festivals d’oferta juvenil.