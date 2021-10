Concerts a Cegues, el festival que proposa actuacions amb un artista sorpresa en espais emblemàtics de Girona, ha fet entrar la música a la Residència Assistida per a gent gran Creu de Palau de Girona.

El músic ebrenc Joan Rovira ha estat el protagonista de l'actuació, que repetia la fórmula del festival, i aquest dimecres ha ofert dues sessions exclusives per als usuaris de la residència. Cada sessió estava destinada a trenta assistents, per a mantenir el format íntim del certamen, que busca la proximitat entre públic i músics.

Aquest concert forma part d'una nova línia d'acció del festival, que es proposa fer arribar la música a persones i col·lectius que queden exclosos habitualment de l'activitat cultural.

«Moltes vegades fem activitats culturals i no som conscients que hi ha una sèrie de públic que en queda exclòs. Amb aquesta iniciativa volem obrir els Concerts a Cegues a aquelles persones que, per motius externs a la seva voluntat, no poden accedir a la cultura», ha explicat el director artístic del festival, Pau Planas.

El 75% d'entrades venudes

Pel que fa a la tercera edició dels Concerts a Cegues, arrenca oficialment aquest dissabte amb el 75% de les entrades venudes. Ja ha penjat el cartell d'entrades exhaurides per als concerts als soterranis de la Catedral, a la Casa Masó i als Banys Àrabs.

Tampoc en queden per al concert inaugural, que es farà dissabte al migdia a Torre Gironella. Serà la primera vegada que el festival visita el barri i, de manera excepcional, serà un concert a l'aire lliure, gratuït i amb equip de so.