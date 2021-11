Sergi Belbel estrenarà al festival Temporada Alta la revisió de 'Final de partida', de Samuel Beckett, en el que suposarà el retorn als escenaris de Jordi Boixaderas. Ho farà acompanyat de Jordi Bosch, amb qui ja havia protagonitzat l'adaptació d'aquesta mateixa obra ara fa uns quinze anys, Margarida Minguillón i Jordi Banacolocha. El muntatge, que s'estrena aquest divendres 3 de desembre al Teatre Municipal de Girona, mostra com els quatre personatges estan confinats en un espai tancat, on només hi ha dues finestres petites que permeten veure l'exterior. Belbel ha recordat les similituds de l'obra de Beckett amb el confinament que ha viscut la població durant la crisi sanitària.

El festival Temporada Alta serà l'escenari per l'estrena del nou muntatge de Sergi Belbel, 'Final de partida'. Es tracta d'una adaptació del text de Samuel Beckett que va estrenar-se a finals dels anys 50 i que situa a quatre persones confinades en un espai tancat. En aquesta habitació només hi ha dues finestres des de les quals poden veure l'exterior en un món distòpic. Belbel ha destacat que el projecte d'aquesta adaptació va sorgir poc abans d'esclatar la pandèmia. Això fa que mentre el director estava traduint l'obra de l'irlandès, anés veient les similituds entre la realitat postapocalíptica que presentava Beckett amb la situació que vivia la societat el març de 2020. Per Sergi Belbel la traducció de l'obra va suposar descobrir «el poder precursor» que tenia Beckett. De fet, Belbel ha defensat que l'obra del guanyador d'un premi Nobel sigui una peça «clàssica» perquè «s'adapta» a la realitat encara que els anys hagin passat. El text compta amb diverses influències de la II Guerra Mundial i l'atac nuclear d'Hiroshima. Malgrat tot, Belbel i dos dels actors protagonistes del muntatge han defensat l'humor que destil·la el text en un conjunt de situacions atípiques. L'actor Jordi Bosch ha assegurat que és un «humor únic» que juga una mica amb l'absurd.

Bosch pujarà als escenaris acompanyat de Jordi Boixaderas, que amb 'Final de partida' tornarà al món del teatre. Els dos actors ja havien representat aquesta obra fa uns anys, tot i que només van fer-ne cinc funcions. A principis del 2020, però, Jordi Bosch va anar a veure un conjunt d'obres de Beckett representades per dones que dirigia Belbel. Sortint d'aquesta producció, l'actor li va proposar perquè no recuperava algun dels textos del dramaturg i va acabar escollint 'Final de partida' per donar continuïtat al projecte que va quedar estroncat ara fa uns quinze anys. Bosch i Boixaderas estaran acompanyats per Margarida Minguillón i Jordi Banacolocha a l'escenari. Aquests dos últims actors estaran tancats en contenidors, seguint el text de Beckett. Per Jordi Bosch, aquesta acció simbolitza «com la vellesa acaba essent una cosa que la humanitat rebutja». 'Final de partida' es podrà veure aquest divendres i dissabte a les vuit del vespre al Teatre Municipal de Girona i a partir del març tornarà al Teatre Romea de Barcelona.