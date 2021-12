El fundador de l’icònic Moulin Rouge de París, l’actriu Bette Davis i un guerrer de Xi’an seran tres dels protagonistes del programa expositiu de Les Bernardes de Salt de cara a l’any 2022. Sota el lema L’art de viure, el centre cultural de Salt convida a descobrir els creadors a partir de les seves obres, experiències i relacions per reflexionar sobre com vivim i la sostenibilitat del nostre model de vida.

La programació de l’any que ve començarà amb la participació de l’Escola Universitària ERAM de Salt, que dins del projecte Transmèdia divulgarà els treballs de final de grau de diferents grups universitaris del 4 al 24 de febrer.

De març a maig es veurà l’exposició Rostres eterns, amb propostes de diverses disciplines com la fotografia, la pintura o l’escultura que parteixen de la idea que la cara és el mirall del cor.

En aquest apartat s’hi exposaran propostes com Dives descalces de la fotògrafa Joana Biarnés; El rostre del guerrer, amb un dels mítics guerrers de Xi’an cedits pel periodista José Luis Balbín o les imatges d’una de les cares del Hollywood clàssic, l’actriu Bette Davis, en el seu últim acte públic al festival de Cinema de Sant Sebastià, l’any 1989.

De juny a agost, Natura oculta s’interrogarà sobre la nostra relació amb l’entorn a través de les obres d’Andoni Canela, Xavier Krauel i Daniela Colafranceschi.

Històries oblidades serà l’exposició del final de la temporada. De setembre a novembre, coincidint amb el centenari de la mort de Josep Oller, a Les Bernardes s’abordarà a la figura de l’empresari que va impulsar el Moulin Rouge de París.

També hi haurà mostres d’Edgar Massegú o Rai Escalé, per exemple, dedicades a reflexionar sobre el passat.

Com a novetat per la propera temporada, també destaca l’estrena de la nova sala La Lateral, que serà un espai destinat a la relació entre les Bernardes i la comunitat, representada per universitats, instituts o asociacions, per exemple. A més, el centre cultural de Salt té previst fer obres de millora al recinte a partir del novembre de 2022.