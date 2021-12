L’agent especial gironí Siset, creat per JC Negre -Joan Codina i Negre- ha reaparegut en una nova aventura. En el seu nou còmic, Enxarxats, ha de parar els peus a la Dopamina, que vol fer-se amb el control de les ments de tots els humans per poder dominar el planeta terra. El nou còmic ja es pot comprar en llibreries, quioscs o al web oficial.

És la cinquena vegada que JC Negre publica les aventures d’en Siset, un agent especial gironí al servei del president de la Generalitat de Catalunya. El personatge va néixer el 2005 amb La llegenda del Tapís, un còmic que girava al voltant del Tapís de la Creació ubicat a la Catedral de Girona. El personatge va continuar amb Operació iceberg, el 2009. En aquesta ocasió, tractava sobre l’especulació immobiliària i el canvi climàtic. El van seguir la tercera entrega, Temps era temps, on va explorar els viatges a través del temps, i set anys més tard El tresor de Serrallonga, fent referència al famós bandoler català a la recera d’un tresor.

Joves seduïts pels telèfons

En aquest cinquè còmic, Enxarxats, en Siset ha d’evitar que arribi a bon port el pla de la Dopamina, que vol aprofitar que la humanitat està immersa en una epidèmia letal que afecta especialment al jovent. Actuen abduïts per les xarxes socials, convertint-se en «mombis», seduïts pels telèfons mòbils. En Siset tindrà l’ajuda de la seva amiga Cocollona i les seves companyes. La colla està integrada per quatre joves. JCNegre s’ha inspirat en les seves filles per crear els personatges.

L’autor explica que són un grup «d’extraordinàries noves amigues que està format per l’Ari, la Iona, la Joui i l’Àlex, quatre personatges fantàstics i ales de papallona». Són les integrants de la Cococolla, amb poders fantàstics, que llueixen unes ales de papallona i que sempre acompanyen la Cocollona, que és un personatge fantàstic fruit d’una llegenda popular.

Durant el mes de novembre, els personatges es van poder descobrir als aparadors d’algunes botigues i negocis de Girona. Al costat dels personatges, un codi QR permetia entrar al web d’en Siset i descobrir les aventures del superagent gironí.

Joan Codina i Negre, o JCNegre en el món dels còmics, va néixer el 8 de desembre de 1965 a Girona. Va aprendre a dibuixar copiant els seus personatges preferits que es publicaven a Cavall Fort. Els coneguts Jep i Fidel, en Benet Tallaferro, els Barrufets o Gil Pupil·la el van acompanyar. El seu, explica, és un estil de «línia clara» del qual el màxim representant és Hergé, el creador de Tintín i també el seu gran referent.

Gran aficionat al dibuix

A banda de creador de còmics, JCNegre és advocat de professió i un gran aficionat al dibuix. L’autor de les noves aventures de’n Siset explica que «cada vegada se’m fa més complicat tenir temps per dibuixar, però la meva afició és tan gran que sempre me les empesco per a fer-ho, encara que signifiqui anar a dormir a altes hores de la matinada». A les seves obres, JCNegre fusiona les seves dues aficions, el dibuix i el cinema, per crear el seu personatge de còmic Siset i fer-lo viure aventures emocionants.

El cartell de la darrera edició del Girocòmic, la Fira del còmic, el manga i l’entreteniment a Girona, va ser obra de Joan Codina Negre, un cartell on l’autor presentava una Girona totalment devastada i amb el focus principal de l’àngel de la catedral, que era la representació viva del missatge que «tot i la pandèmia, seguim aquí, lluitant dia rere dia».