Aquest cap de setmana s'ha posat en marxa el pessebre vivent de Castell d'Aro, el més antc de Catalunya. Ho fa després que l'any passat s'hagués de suspendre per les restriccions per la pandèmia. Unes restriccions que els organitzadors temen que puguin tornar de nou amb l'expansió de la variant Òmicron i l'increment exponencial de contagis que viu el país. Amb tot, el president del pessebre vivent de Castell d'Aro, Josep Genís, explica que tornen "amb moltes ganes" i es mostra satisfet de com està funcionant el ritme de venda d'entrades. De fet, Genís assenyala que aquest dissabte en la inauguració van ser 1.300 persones les que van visitar el pessebre. "Ens conformem amb poder celebrar les sis representacions", remarca.

A banda d'aquest cap de setmana, es podrà veure el pessebre de Castell d'Aro el dia de Nadal, el de Sant Esteve i els dos primers dies de 2022. Genís reconeix que el fet de ser el més antic de Catalunya –data del 1959- els dona "un cert atractiu" respecte d'altres, però destaca que l'entorn que els ofereix el poble "és idoni" per poder fer la representació. A tot això, el president del pessebre vivent de Castell d'Aro explica que porten mes de dos mesos preparant el pessebre i ha tornat a agrair la "feinada" que fan totes les persones que intervenen. "Aquí és una tradició. La gent surt del dinar de Nadal ràpid per preparar la representació. Per a nosaltres és molt important", explica Genís. Per poder visitar el pessebre vivent caldrà anar amb mascareta i mantenir les distàncies de seguretat per evitar contagis. L'objectiu, explica Genís, és evitar grans aglomeracions de persones i, per això, hi haurà un control de l'aforament. "Evitarem grans grups de gent i també demanarem i estarem al cas que la gent no s'aturi", ha remarcat. En el cas dels figurants, Josep Genís ha explicat que hauran de guardar la distància de seguretat en cas que no siguin del mateix bloc familiar. Amb tot, des del pessebre vivent de Castell d'Aro esperen rebre el màxim nombre de visitants entre els sis dies de funció. De totes maneres, diu el president que no es marquen cap xifra concreta i el que els agradaria seria que la pandèmia els permeti fer les representacions previstes. Per aquest diumenge calculen que arribaran als 1.500 visitants, una mitjana que els permetria arribar als 9.000 que van passar per Castell d'Aro el 2019. Genís hi confia "almenys per l'interès que ha generat". El pessebre vivent de Castell d'Aro és reconegut com el més antic de Catalunya i va ser creat pel mossèn Gurmesind al 1959. Inclou més de 300 figurants que representen escenes de l'antic testament i d'altres clàssiques que es poden veure en altres pessebres i que estan, moltes d'elles, dedicades a professions i oficis.