Els fotògrafs Jean Marie del Moral i Jordi Esteva i l’escultor Josep Maria Subirachs seran alguns dels protagonistes de les exposicions de la Fundació Vilacasas pel 2022 als museus de Torroella de Montgrí i Palafrugell. La fundació, amb diversos centres expositius a Girona i Barcelona, organitzarà l’any que ve una quinzena d’exposicions, entre elles una a Can Mario dedicada a una tria d’artistes que viuen i treballen a l’Empordà.

Al Palau Solterra de Torroella de Montgrí, la temporada d’hivern arrencarà amb una mostra de la producció fotogràfica de Jean Marie del Moral titulada Life vest under your seat. L’exposició se centra en tres eixos: el treball sobre artistes i tallers (Miró, Barceló, Fenosa), la panoràmica de mig segle sobre un planeta tan divers com canviant i les incursions del fotògraf en els terrenys del formalisme més experimental.

I ja a la temporada de primavera i estiu, acollirà l’exposició fotogràfica titulada L’impuls nòmada de Jordi Esteva, on l’artista ofereix les claus per a entendre les raons íntimes del viatge i presenta les seves memòries, on combina fotografies d’àmbit etnològic i altres més personals.

Pel que fa a Can Mario, a Palafrugell, per principis d’any hi ha prevista una mostra col·lectiva titulada Localismes universals, artistes de l’Empordà (1). Amb aquesta exposició –la primera d’un projecte que pretén arribar a fer-ne dues– la Vilacasas reivindica veus artístiques no tan escoltades i ampliar el radi d’artistes presents. Entre les dues exposicions, exposarà un centenar d’artistes que viuen i treballen a la zona, com Jordi Sardà, Pep Camps, Guerrero Medina, Alícia Marsans, Maria Mercader o Carme Sanglas.

Durant la temporada de primavera-estiu, acollirà l’exposició De l’expressionisme a l’abstracció (1953-1966) de Josep Maria Subirachs, que planteja un discurs dedicat a una de les etapes més fecundes i creatives de l’artista, la del pas de la figuració expressionista a l’abstracció.

A més, un any més Can Mario acollirà una exposició de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs.