El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) presentarà l’any vinent una nova sala, a la col·lecció d’Art Gòtic, dedicada al pintor gironí Lluís Borrassà. Entre els noms destacats de les exposicions del MNAC per a l’any vinent hi ha el pintor Hermen Anglada Camarasa o Mey Rahola, pionera en la introducció de la modernitat en la fotografia a la dècada de 1930, estretament vinculada amb Cadaqués. També exposarà l’any vinent l’obra del paisatgista britànic William Turner o les pintures d’Anibale Carracci per a la Capella Herrera de Roma.