El Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona, estrena nou any amb l’objectiu de consolidar els eixos marcats per la seva directora, Ingrid Guardiola, que va assumir el càrrec el mes de maig de l’any passat. Amb el final de les exposicions Petromasculinitats i Cap a les Deus, inaugurades la passada tardor i que encara es podran visitar fins aquest diumenge, l’equipament encetarà el 2022 amb el cinema com a principal protagonista. Carles Santos i Pere Portabella centraran primera mostra que es podrà visitar al centre d’art entre el 14 de gener i el 22 de febrer.

Coincidint amb el nomenament de Pere Portabella com a doctor honoris causa per la Universitat de Girona, el Bòlit presentarà dues exposicions. Al Bòlit_PouRodó s’hi exhibirà El pensament de Santos en el cinema de Pere Portabella, una mostra comissariada per Ona Balló i centrada en la relació entre Pere Portabella i Carles Santos a través del so. En les mateixes dates, el Bòlit_StNicolau acollirà Gosar, poder, una instal·lació de dues peces audiovisuals inspirades en l’homenatge «Projecte poetes» que es va fer a la Biblioteca Nacional de Catalunya el passat 2020, coincidint amb el cinquantè aniversari del film Poetes catalans (1970) del director empordanès.

Aquest tribut a Pere Portabella, que el pròxim mes de febrer complirà 93 anys, comptarà amb obres del mateix cineasta empordanès i de Carles Santos, a més d’Isaki Lacuesta, Carles Torras i la comissària, Ona Balló. Com és habitual, el Bòlit també oferirà mentre l’exposició estigui oberta al públic un seguit d’activitats paral·leles per aprofundir en les temàtiques cinematogràfiques i en la filmografia de Portabella.

Insectes i narcòtics

El món dels insectes i el seu paper essencial per al funcionament del món protagonitzaran la mostra que arribarà al Bòlit el mes de març. Creada i comissariada pels músics Eduard Pou i Sara Fontán, residents a Calonge, Insectòdrom, que restarà oberta al Bòlit_StNicolau fins a principis de juny, és una instal·lació sonora projectada en paral·lel a la construcció, amb la col·laboració de La Volta, d’un hostal d’insectes que se situarà a les hortes de Santa Eugènia de Girona.

També el mes de març arribarà al Bòlit_LaRambla i al Bòlit_PouRodó Narcohumanisme. Farmàcies i estupefaents a les pràctiques artístiques actuals, un projecte expositiu comissariat per Núria Gómez i Eloy Fernández que reflexiona la doble cara de la toxicitat, «la lisèrgia com a substància física i com a accident epistemològic» i «els desbordaments del jo», segons indica el Bòlit en la seva programació.

Una Biennal futurista

Entre juny i setembre, el Bòlit exposarà Biennal 2064. Comissariada per Jorge Luis Marzo, Arturo Fito Rodríguez i Roc Albalat, la mostra planteja una revisió crítica d’una Biennal d’art que té lloc el 2064, «amb l’objectiu de presentar un escenari en el qual reflectir una sèrie de fenòmens actuals que giren entorn del paper de la ciència de dades, la tecnologia i del seu impacte en els sistemes artístics contemporanis».

També en els mesos més calorosos de l’any, l’equipament permetrà veure Palau de Vent, el nou treball de l’artista visual Lúa Coderch. Es tracta d’una videoinstal·lació sobre la desorientació «entesa en un sentit vital», en relació «amb la crisi dels grans relats que històricament han estructurat la nostra vida en comú, com a societat, però també la nostra vida íntima». D’aquesta manera, el projecte tracta temàtiques com la religió, el progrés, la ciència, la família o l’amor romàntic per investigar de quina manera han entrat en crisi.

L’any del Bòlit finalitzarà amb les exposicions Savis, locus & freaks -comissariada per Julià Guillamon i Adrià Pujol- i que s’acompanyarà del projecte transfeminista Archivo Dis.funcional de Sofía Giménez i La història potencial de Francesc Tosquelles, Catalunya i la por de Mireia Sallarès, a més del Bòlit Mentor.