Narcís Comadira (Girona, 1942) publica aquest gener el poemari 'Els moviments humans' (Edicions 62), un recull dels versos escrits els darrers cinc anys, amb referències tant al Procés com a la pandèmia del coronavirus. El volum «no és un dietari» -aclareix el poeta i artista-, ni l'ordre dels poemes és cronològic, perquè el context és tan sols «el motiu» a partir del qual els escriu, sempre amb l'objectiu que «puguin perdurar emotivament i com a estructura». La publicació del llibre coincideix amb el vuitantè aniversari de l'autor gironí, un regal d'aniversari que arrodoneix la reedició de la seva traducció dels 'Cants' de Leopardi (Columna). Narcís Comadira va rebre l'any 2021 el Premi Nacional de Cultura, concedit pel CoNCA.

El nou poemari de Narcís Comadira arriba, com té per costum el poeta, cinc anys després del darrer, que portava per títol 'Manera negra'. Per aquesta raó la col·lecció de poemes inclosos és, novament, un compendi de tot allò que ha escrit en l'últim lustre. El llibre treu el títol d'un vers de Dante a la Comèdia (Paradís XXXIII, 37) i consta de dos poemes llargs a manera d'introducció i cloenda, el primer dels quals dona nom al volum, i el darrer és el monòleg 'Fantasmes en la nit', escrit per encàrrec de Xavier Albertí per la peça 'Decameró' estrenada al TNC. El cos central està format per 40 poemes breus. Aquest «no» dietari poètic es fixa, entre la meravella i l'horror, en quaranta moments d'intensa commoció. Al parer de l'editor Jordi Cornudella, el recull conté poemes «enormement característics» de la manera de fer de Comadira, això és, «capacitat d'observació, de subtilesa, de dicció i sobretot de càrrega emotiva, que és del que tracta en el fons la poesia».

Celebració dels 80 anys

Narcís Comadira ha dit aquest divendres que el fa «molt feliç» haver pogut publicar aquest llibre precisament en aquestes dates, a les portes del seu vuitantè aniversari, així com que el Grup 62 hagi volgut reeditar els 'Cants' de Leopardi, amb «presentació luxosa, amb tapa dura, i deixant-me fer el dibuix de la coberta». L'escriptor ha especulat en to de broma sobre la possibilitat que aquest volum de poemes sigui el darrer que escriu, sobretot pel seu costum de publicar cada cinc anys. «Considerant que sóc vell i cada vegada més gandul és possible que sigui l'últim», ha ironitzat sense tancar-se cap porta.

Sobre el recull, Comadira ha rebatut que sigui un «dietari», per bé que hi apareixen vivències dels darrers cinc anys i referències a fets històrics reconeixibles, com els fets de l'octubre del 2017, les protestes per la sentència del Procés, o l'impacte de la pandèmia. «A mi el que m'agrada és que el poema pugui perdurar, emotivament i com a construcció», ha indicat l'artista al respecte. L'escriptor ha dit un cop més que els seus granes referents són Gabriel Ferrater i José María Valverde. El poeta, periodista literari i artista plàstic va rebre l'any passat el Premi Nacional de Cultura que concedeix el CoNCA. El 2014 va recollir tota la seva producció en vers fins aleshores (traduccions a banda) en el volum Poesia 1966-2012, que agrupa en cinc parts els seus diversos llibres. El 2018 va treure un nou recull de poemes, Manera negra. Ara s'hi afegeix 'Els moviments humans', un volum que a Comadira no li importaria afegir en una ampliació de la seva antologia poètica, això sí agrupat amb altres en un «capítol» paraigua que porti per títol l'anterior 'Marea negra'. Pel seu editor, Jordi Cornudella, la possibilitat és ben real, ja que considera 'Els moviments humans' com «un dels molts bons llibres» que ha fet l'autor en els últims anys.