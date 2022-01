«La meva poesia intenta emocionar el lector». Així definia la seva obra el poeta, artista plàstic i articulista gironí Narcís Comadira, en un de les imatges d’arxius que formaven part del vídeo que ha obert el matí d'aquest dissabte, al cinema Truffaut de Girona, una presentació del poemari Els moviments humans (Edicions 62), en clau de festa d’aniversari -ni més ni menys que vuitanta-, que ha comptat amb la presència d’un nodrit grup d’amics i coneguts.

En un acte conduït per l’escriptor i periodista Josep Maria Fonalleras i animat pel llibreter i activista cultural Guillem Terribas, amics com Carles Torné, el sommelier d'El Celler de Can Roca Josep Roca, Albert Om, Irene Rigau o els germans Jaume, Quim i Pep Nadal han anat pujant a l'escenari de la sala de cinema per felicitar a Narcís Comadira i llegir alguns dels poemes que formen part de l’obra, publicada cinc any després Manera negra, recordant així també algunes de les anècdotes viscudes amb el poeta gironí.