Girona repetirà el format de Sant Jordi de l’any passat i tornarà a instal·lar les parades de llibres i roses a l’esplanada de la Copa i al passeig de la Devesa, com ja va fer l’any passat. Després que la diada del 2020 no es pogués celebrar pel confinament, el 23 d’abril del 2021 la venda de llibres i roses es va traslladar de la rambla de la Llibertat, escenari tradicional de la festa, fins a la Devesa per evitar aglomeracions.

L’Ajuntament de Girona que ha decidit repetir-ho aquest any a petició dels Gremis de Llibreters i Floristes de la ciutat, atesa la bona acollida per part del públic.

«L’experiència de l’any passat va ser molt positiva, tant per l’Ajuntament, com pels paradistes, com també pel conjunt de la ciutadania. Per això des d’aleshores hem estat en contacte amb el sector per valorar pros i contres de mantenir la diada de Sant Jordi a la Copa i al passeig de la Devesa de manera definitiva. Hi ha hagut consens en fer-ho així», explica la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana Yanes. L’edil remarca que ara estaran pendents de l’evolució de la pandèmia per acabar de definir l’organització que, confina, enguany es pugui celebrar «amb la màxima normalitat possible».

Aquest dijous es va obrir el període de presentació de sol·licituds per participar-hi amb una parada de roses o llibres. El termini per fer-ho acabarà el proper 10 de març i podran formar-ne part professionals del sector de llibre i de la rosa, les entitats sense ànim de lucre, els centres escolars i els partits polítics gironins. Enguany, l’horari d’obertura de la fira serà de nou del matí a deu de la nit.