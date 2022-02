La pel·lícula Peter von Kant, del cineasta francès François Ozon, va obrir ahir a Berlín la 72a edició de la Berlinale, un festival ansiós per poder llençar senyals positius al sector del cinema i alhora reflexionar sobre els durs temps actuals. La cita recupera la presencialitat i per primera vegada a la història tindrà dues pel·lícules catalanes a competició. El cineasta gironí Isaki Lacuesta optarà a l’Ós d’Or de la Berlinale amb Un año, una noche, el film centrat en l’atemptat terrorista a la sala Bataclan de París, i Carla Simón ho farà amb Alcarràs, el seu segon llargmetratge després d’Estiu 1993, amb un repartiment coral i format per actors no professionals de Lleida i treballadors del camp.