«Hi ha molta gent a qui no li agrada el nostre programa, però ens escolta. L’enganxem amb la manera de fer». Aquesta és, segons Jordi Basté, una de les claus de l’èxit del seu espai radiofònic, El món a RAC1. El comunicador català va protagonitzar ahir a la tarda a la Casa de Cultura de Girona l’acte inaugural de la X Setmana dels Rahola. En una conversa relaxada amb la periodista Marta Gibert, el periodista va parlar sobre el magazín matinal que condueix des de 2007 -el programa de ràdio més escoltat de Catalunya des de fa una dècada- alhora que va reflexionar sobre l’estat actual del periodisme.

La tertúlia és, segons Jordi Basté, un dels ingredients principals de l’espai que l’any passat va tenir una mitjana de 732.000 oients diaris. El periodista va destacar que l’existència d’un debat amb diverses opinions és quelcom que tothom practica en la seva vida quotidiana. «Ho fem cada dia. Al bar, a la feina o a casa» va reblar. En la seva opinió, una de les principals funcions de la ràdio és fer companyia. «És molt necessari tenir programes amb gent que et parla, que t’acompanya durant la nit, aquest moment en el qual molta gent se sent sola» va apuntar Basté, que va afegir que és molt important «que hi hagi bons programes per quan la gent se’n va a dormir, perquè està demostrat que l’emissora que escoltes quan vas al llit serà la mateixa que quan et llevis».

Massa contingut polític

Malgrat defensar la necessitat vital d’abordar cada matí tota l’actualitat, incloent-hi la política, el locutor es va mostrar crític amb l’excés de política d’alguns espais matinals. «Hi ha un problema quan s’atorga un toc massa polític als matins. Cal adaptar-se i parlar de tot allò que la gent vol saber». «M’interessa més parlar de la Rigoberta Bandini que de Pablo Casado» va confessar.

Sobre el paper de la ràdio en el món actual, tenint en compte que l’audiència jove sembla estar més centrada en altres formats com els podcasts que no els espais més tradicionals, per Basté «la ràdio és imbatible. Canviarem molts hàbits, però mai morirà». El comunicador va recordar que «la gent jove potser ara no ens escolten, però ells també creixeran». «Som la segona veu de les cases i molts opten per la nostra manera de fer ràdio. Quan vam començar hi havia nens que tenien 12 anys que ens escoltaven perquè el seu pare ho feia al cotxe i ara amb 27 també ens escolten» va puntualitzar el periodista català.