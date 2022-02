La veterinària banyolina Pilar Codony debuta en l’escriptura amb la novel·la Distòcia, guanyadora del premi Documenta 2021, un treball publicat per L’Altra Editorial que explora la maternitat com a punt de trobada entre allò humà i allò animal.

Distòcia és una història d’amor entre dues vaques i la història d’uns quants parts complicats, i de maternitats doloroses. És la història de la Goja, la de la Isabel, que es va sentir atrapada en un món rural que no era com s’havia imaginat, i la història d’en Lamine, i de la Montse, i de dos germans que fan formatges. També és la història de les orenetes que tornen any rere any, d’una ovella babaua que té ganes de jugar, d’un gat que sap com absentar-se i d’un vedell, un gos pastor i un gall manyac.

En una roda de premsa a Barcelona, l’autora ha explicat aquest dimecres que sempre ha volgut escriure sobre animals perquè són el seu «món» des de petita, i que en un inici va voler aproximar-s’hi lluny de l’esfera humana. Aviat, però, es va adonar que ella només podia parlar des de la seva mirada i que l’únic que podia fer era explorar els límits entre l’animal i l’humà, per la qual cosa el tema de la maternitat li va semblar idoni.

«La maternitat em servia per parlar d’aquest reconeixement amb les bèsties i per confrontar la dicotomia, que vol ser l’eix del llibre, de la ment i el cos, entre raó i instint, entre humanitat i animalitat», va indicar.

Així, la novel·la se centra en un dilema de la protagonista, la Goja, la propietària d’una granja que està embarassada i no sap si vol tenir el fill o no.

Distòcia reflexiona, a més, sobre aquesta dicotomia entre cos i ment, ja que l’embaràs suposa una imposició del cos sobre la ment i un canvi radical a la vida de la protagonista, i sobre l’avortament, que Codony considera un dret «indiscutible» de la dona.

Pilar Codony és veterinària d’animals de granja, sobretot vedells. Com expliquen des de l’Altra Editorial, va treballar amb vaques de llet una bona temporada, per això li va ser fàcil ambientar la novel·la en una granja de vaques de llet. És natural de Banyoles i viu en un poble molt petit del Pla de l’Estany, en un mas on també hi té animals.

L’autora explica que li agrada molt escriure i nega que la literatura sigui cap teràpia ni cap exorcisme, sinó que s’ho passa bé fent-ho. «Visc literalment en una furgoneta moltes hores al dia perquè vaig per les granges», apunta, i recorda que anava amb una gravadora per recordar les idees que tenia quan viatjava en furgoneta.

Un estil «madur i sòlid»

El jurat del Premi Documenta, format per Pau Vidal, Marina Espasa, Albert Forns, Josep Cots i Eugènia Broggi va decidir premiar per «insòlita unanimitat» la novel·la, de la qual van valorar «el ventall de personatges complexos i vivíssims que presenta», així com «la mirada íntima i valenta sobre l’avortament i la maternitat, per la representació del dia a dia en una granja de vaques i ovelles i d’un món rural molt arran de terra».

L’escriptor i periodista Albert Forns destaca que és un llibre que se centra en personatges que normalment estan «fora del focus» a les novel·les, ja que la sòcia de la protagonista és lesbiana i l’únic home que hi apareix és un immigrant.

Forns també elogia la capacitat de Codony per commoure, per exemple, amb una fantasiosa història d’amor entre vaques, i el seu estil «madur, sòlid, brillant i lluminós», segons el seu parer sorprenent per tractar-se d’una primera novel·la.