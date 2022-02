Limón Studio, un estudi bisbalenc de disseny gràfic i de producte especialitzat en ceràmica, s’ha endut un premi Anuaria per un projecte d’impressió 3D ceràmica pel Terracotta Museu de la Bisbal. Concretament, l’han reconegut amb l’Anuaria d’Or en la categoria Miscel·lània en un dels premis més destacats del sector a l’Estat.

El projecte premiat és una peça dissenyada i produïda per Limón Studio per al museu, que com cada any, prepara un catàleg amb totes les exposicions de la temporada i l’acompanyen amb aquesta peça, sempre encarregada a un ceramista local. Com que en aquesta ocasió la temàtica del 2021 era la impressió 3D, han fet servir aquesta tècnica. «Volíem treballar el concepte de la unió, per això vam fer servir els logotips més representatius de la ceràmica local», explica l’estudien la presentació del seu projecte.

El disseny del catàleg va anar a càrrec de Pere Àlvaro, dissenyador gràfic i professor de l’Escola d’Art d’Olot.

Els Premis Nacionals de Disseny Gràfic d’Espanya, els premis Anuaria, són uns guardons independents de referència a l’Estat. El jurat l’integren exclusivament representants d’organitzacions professionals.