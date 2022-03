El Festivalot, el festival de música en família que organitzen Els Amics de les Arts sota la direcció de Rita Peré, torna els dies 29 i 29 de maig amb força, amb una edició que recupera el format previa a la pandèmia, és a dir, combinant concerts gratuïts a l'escenari de la Devesa amb d'altres de pagament a l'Auditori. Avui a l'Ajuntament s'ha presentat el cartell dels espectacles que requeriran la compra d'entrada, que està format per Buhos, Manel, El Pot Petit, Dàmaris Gelabert i The Tyets. Properament els organitzadors anunciaran el cartell de concerts de franc a la Devesa. També es recupera l'escenari de les Escoles de música de la ciutat, la zona de menjar, i la Fira del Festivalot dins del Palau de Fires amb serveis, zona comercial i activitats diverses.

Famílies, atenció! 👀 Ha arribat un dels moments més esperats.... Aquí teniu el cartell de l'edició d'enguany del Festivalot 🎉 Estem segurs que aquests grups us faran cantar i ballar com mai! 👯🕺



Dissabte, 28 de maig

🎤 @elpotpetit

🎤 @buhosoficial

🎤 @thetyets pic.twitter.com/Hf53bbKiMf — festivalot (@festivalot) 3 de marzo de 2022

Les entrades per a un sol concert valen 12 euros, però si se'n compren per dos espectacles, el segon surt per 8, si en són 3, per 6 i si són 4, per només 2. Hi haurà un total de 9 sessions de pagament, amb aproximadament unes 7.000 entrades a la venda. "Manel i Buhos eren dos dels grans grups que faltaven al Festivalot, era un vell somni. És un gran regal tenir-los el mateix any", ha explicat un dels membres d'Els Amics de les Arts, Joan Enric Barceló. El Festivalot té el suport de l'Ajuntament de Girona, la Diputació i diverses firmes comercials.