CaixaForum Girona enceta avui un cicle de conferències titulat Els mites i la seva contemporaneïtat per complementar l’exposició Art i mite. Els Déus del Prado, que es pot veure fins el 28 d’agost. Organitzat en col·laboració amb La Casa dels Clàssics, aquest cicle de conferències proposa una lectura dels mites en la seva relació amb les manifestacions artístiques i literàries del passat i del present. Així mateix, s’hi donaran claus per entendre la vigència dels mites i les seves lectures sobre conceptes com l’univers, la mort o l’amor.

El cicle comença aquesta tarda a les 7 amb Els mites i la seva contemporaneïtat de la professora de la Universitat de Barcelona (UB) Montserrat Reig i continuarà dimarts 29 amb D’on venim? Els mites i els orígens de l’univers, un diàleg entre ciència i creació amb Ramon M. Nogués, doctor en Biologia, i la dramaturga Carlota Subirós. El 5 d’abril serà el torn d’Emilio Suárez de la Torre i Jordi Balló, professors de Filologia Grega i Comunicació Audiovisual, amb la conferència La mort i el càstig en la nostra mitologia i el tancarà la historiadora i filòloga Victoria Cirlot el 19 abordant el desig, l’amor i la passió en els mites.