Una reinterpretació del mite de la fundació de Cartago en clau contemporània centra la nova exposició que la Fundació Vila Casas porta al Centre Cultural La Mercè de Girona. La mostra Et Elissa devint Didon continua la col·laboració entre la fundació i La Mercè, aquest cop amb un projecte inèdit en el qual l’artista Anna Ill reflexiona sobre la identitat i l’arrelament a partir d’elements trobats i material tèxtil.

Si fins ara la Vila Casas havia dut a Girona artistes amb una sòlida trajectòria al darrere, com Guerrero Medina o Isidre Manils, aquesa vegada s’ha fixat en un talent emergent, explica la comissària de l’exposició i directora de projectes externs de la fundació, Natàlia Chocarro.

La mostra, que es pot visitar fins el 27 de maig, permet descobrir els artefactes que Ill va idear, l’any 2019 en el marc d’una residència artística per a joves creadors a Tunísia. A partir del mite fundacional de Cartago i de la història d’Elissa-Dido, la princesa fenícia fundadora de la ciutat, Anna Ill explora qüestions com la identitat, l’arrelament amb la terra i la necessitat de trobar refugi o la intimitat amb obres que evoquen el trajecte dut a terme per la jove Dido en el seu desig d’arrelar-se i construir-se i que l’han portat a reinterpretar la història d’aquest personatge de la mitologia clàssica.

A partir del mite fundacional de Cartago i de la història d’Elissa-Dido, la princesa fenícia fundadora de la ciutat, Anna Ill explora qüestions com la identitat, l’arrelament amb la terra i la necessitat de trobar refugi o la intimitat amb obres que evoquen el trajecte dut a terme per la jove Dido en el seu desig d’arrelar-se i construir-se i que l’han portat a reinterpretar la història d’aquest personatge de la mitologia clàssica.

Anna Ill planteja escultures i elements performatius que combinen la contundència dels objectes aconseguits en mercats de diversos països, com ara cinturons, miralls o elements amb punxes, per donar-los una nova significació, i la subtilesa de tèxtils com ara cortines tintades a mà o teixits elaborats per ella mateixa amb la tècnica de les puntes de coixí.

«Joc de tensions»

«Per mi aquests objectes trobats tenen una memòria a la qual no tenim accés; quan els intervinc, els contraposo amb d’altres per crear aquesta identitat que busco», detalla l’artista.

«Contraposo textures i materials buscant un equilibri entre ells, fent un diàleg constant, un joc de tensions entre els materials, deixant que em parlin i no només imposant el meu punt de vista», assenyala l’escultora sobre la seva primera mostra individual.

Com a activitat vinculada a l’exposició, el 19 d’abril l’artista participarà en una taula rodona en què també intervindrà la comissària, Natàlia Chocarro, i Saray Espinosa. Per accedir-hi cal inscriure’s al web del Centre Cultural La Mercè.