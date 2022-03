El Bòlit inaugura aquesta tarda (19.00) a Sant Nicolau Insectòdrom, una instal·lació interactiva, sonora i visual que parteix de tot el que està en joc en la fricció entre allò humà i allò no humà a partir dels insectes. Format per obres dels músics calongins Los Sara Fontán i l’artista argentina resident a Girona Agostina Laurenzano, el muntatge comissariat per Ingrid Guardiola vol ser una recreació sensorial de tot el que els insectes provoquen als humans, de la fascinació al fàstic, la por o la incomprensió.

Los Sara Fontán han ideat una instal·lació interactiva en què quan l’usuari es mou per l’espai, el so dels insectes desapareix gràcies a diferents peces flotants fetes de matèria, llum i so, al voltant d’una central que fa pensar en una organització jeràrquica. El moviment dels visitants altera l’ecosistema, i per això la instal·lació l’insta a quedar-se quiet per no intervenir i poder escoltar i conviure els insectes. Pel que fa a Laurenzano, que investiga en el disseny sostenible mitjançant bioplàstics, ja ideat un bosc de larves que sintetitza visualment l’alteritat radical dels insectes i la seva organicitat. Insectòdrom es podrà veure al Bòlit_StNicolau fins el pròxim 7 d’agost.