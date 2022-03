Confessa Javier Bardem, nominat als Oscars amb el film d’Aaron Sorkin Ser los Ricardo, que el que realment «desitja» és que Penélope Cruz s’emporti l’estatueta a millor actriu pel seu paper a Madres paralelas. Tot apunta, però, que ni l’un ni l’altre celebrarà aquesta nit al Teatre Dolby de Los Angeles el premi. Tot i que, en això coincideix la parella, estar nominats ja és un èxit. O «màgic», que aquesta va ser la paraula que l’actor va utilitzar per referir-se al fet de compartir nominació amb la seva dona. Durant els 94 anys d’història, només cinc matrimonis ho havien aconseguit. A totes les travesses, però, apareix Will Smith, en categoria masculina, i Jessica Chastain en femenina, com els preferits a sortir victoriosos. Però, a la nit de les estatuetes daurades, tot tipus de situacions o sorpreses poden passar.

Al costat de Javier Bardem i Penélope Cruz -per a tots dos aquesta és la seva quarta nominació. En el cas de l’actor madrileny, es va quedar a les portes amb els seus treballs a Antes que anochezca i Biutiful, però sí que ho va aconseguir amb No es país para viejos. Mentrestant, Cruz, que va guanyar l’Oscar el 2009 per Vicky Cristina Barcelona, va estar a la terna per Volver (2007) i Nine (2010). A més, també estan nominats Alberto Iglesias i Alberto Mielgo.

En aquesta 94a edició, El poder del perro de Jane Campion, amb dotze nominacions, i Dune, amb deu candidatures, parteixen com a favorites en una gala que, anuncien, serà més dinàmica i estarà conduïda per Regina Hall, Amy Schumer i Wanda Sykes. A la cerimònia, que començarà a les dues de la matinada hora espanyola, actuaran, entre d’altres, Beyoncé, Billie Eilish i Finneas, Reba McEntire, Luis Fonsi i Sebastián Yatra.

Curiosament, alguns dels nominats espanyols es veuran perjudicats a causa de les modificacions que s’han pres per fer més amena la vetllada. En una carta signada per David Rubin, president de l’Acadèmia d’Arts i Ciències Cinematogràfiques, els Oscars han anunciat que el lliurament de premis en vuit categories no s’emetrà en directe sinó que editarà per emetre’s un extracte durant la cerimònia. D’aquesta manera, els guardons al millor curtmetratge documental, millor edició, millor maquillatge, millor banda sonora original, millor disseny de producció, millor curtmetratge d’animació, millor curtmetratge d’imatge real i el millor so no s’emetran en directe. Això afectarà directament a Alberto Mielgo i Alberto Iglesias, candidats a l’Oscar al millor curt d’animació i millor banda sonora, respectivament.

Els avals de Penélope

Penélope Cruz arribarà al Dolby Theatre amb l’aval de la Copa Volpi aconseguida a Venècia i els premis dels crítics de Chicago, Los Angeles, San Diego o la National Society of Film Critics, entre d’altres. El seu paper de Janis, una fotògrafa en una història de maternitat i de memòria històrica, li ha donat un fort reconeixement 13 anys després d’aconseguir el seu Óscar -a millor actriu de repartiment- per Vicky Cristina Barcelona, a les ordres del director Woody Allen i on va coincidir amb Bardem, el seu marit des del 2010.

Amb Madres paralelas opta a la categoria de millor actriu protagonista, la que competirà amb Kristen Stewart (Spencer), Nicole Kidman (Ser los Ricardo), Olivia Colman (La hija oscura) i Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye). Per a Bardem també seria el seu primer Òscar com a protagonista, ja que es va emportar l’estatueta a millor actor de repartiment el 2008 per No es país para viejos. Ara és candidat per interpretar una persona molt estimada als Estats Units, Desi Arnaz, un cubà que va protagonitzar amb l’actriu Lucille Ball una de les sèries més vistes de la història dels Estats Units, Te quiero, Lucy. En la seva categoria s’enfrontarà a noms pesants de la interpretació: Benedict Cumberbatch (El poder del perro), Will Smith (El método Williams) Andrew Garfield (Tick, tick...BOOM!) i Denzel Washington (La tragedia de Macbeth).

La subtilesa d’Alberto Iglesias

Mentrestant, Alberto Iglesias intentarà aconseguir l’Oscar al quart intent, per la seva composició per a Madres paralelas. La subtilesa de les composicions del donostiarra és més que reconeguda a Hollywood i arribarà a la gala amb la seva quarta nominació, després de les obtingudes per El jardinero fiel (2005), Cometas en el cielo (2007) i El topo (2011). Els seus competidors més forts en la categoria són Hans Zimmer, nominat pel seu treball a Dune, i Jonny Greenwood, per El poder del perro, encara que les últimes setmanes estan pujant les apostes pel treball de Germaine Franco, per Encanto. Menys possibilitats sembla tenir Nicholas Britell per No mires arriba. Les opcions espanyoles en aquesta edició es completen amb Alberto Mielgo, pel seu curtmetratge The windshield wiper, en la categoria de millor curt d’animació.

Cal remuntar-se al 2007 per tenir un nombre més gran de nominats espanyols. En aquella edició hi havia Penélope Cruz, candidata per Volver, mentre que per El laberinto del fauno, els candidats eren Eugenio Caballero i Pilar Revuelta en Direcció Artística; Javier Navarrete, per la Banda Sonora, i David Martí i Montse Ribé, en Maquillatge. A la categoria de millor Curtmetratge de Ficció hi havia Borja Cobeaga, per Éramos pocos, i Javier Fesser, per Binta y la gran idea. D’aquella gala van aconseguir sortir amb l’estatueta Caballero i Revuelta, i Martí i Ribé

Abans del lliurament de les estatuetes, actrius i actors desfilaran, alguns dels quals amb impactants models, per la catifa vermella dels Oscars. Tot un espectacle.