La gran festa d’estiu de la Costa Brava, la Diverbeach, organitzada per l’Orquestra Di-Versiones torna després de dos anys sense celebrar-se per culpa de la pandèmia. Serà el proper divendres 26 d’agost, a la platja de Sant Antoni, i si res no canvia tindrà el format habitual, amb l’actuació del grup de versions de Calonge i d’altres convidats. Di-Versiones ha publicat avui la llista de bolos d’aquest estiu, amb una trentena d’actuacions, i allà hi destacava poderosament una Diverbeach que en la seva última edició, el 2019, va dur més de 10.000 persones a la platja de Sant Antoni.

«Estem molt contents perquè aquest any podrem recuperar esdeveniments propis com la Diverural, a can Casadellà, o la Diverbeach, i podrem tornar a fer la Diverland. Per altra banda hem tancat una gira amb festes majors clàssiques per a nosaltres com Sant Feliu, Calonge, Palamós, Santa Cristina... i llavors combinar-ho amb pobles on mai hem anat a tocar com Palafolls o Igualada», detalla el líder del grup, Albert Fort.

La Diverbeach va néixer el 2014 de manera molt modesta al xiringuito de Torre Valentina però de seguida es va convertir en tot un esdeveniment multitudinari a Sant Antoni, que va obligar a anar-la canviant d’ubicació. La darrera edició va reunir més de 10.000 persones, el 2019. Fort destaca que després de dos anys marcats per la pandèmia, aquest estiu es presenta, sobre el paper, molt a prop de la realitat que hi havia abans de la Covid-19. S’acabaran per tant els concerts amb el públic assegut i/o amb mascareta, però es mantindran per exemple algunes actuacions en horari «infantil i familiar per arribar a tots els públics».

La fira d’aquest any, que porta per títol Salut, Orquestra Di-Versiones i amor, arrenca per Sant Jordi a La Cellera i també portarà el grup a festivals com l’Oncomusic Fest, el Cabró Rock (Vic) i l’Empordà Music Festival (La Bisbal), entre d’altres llocs.