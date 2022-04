L’escriptor banyolí Josep Navarro Santaeulàlia s’estrena en la novel·la juvenil amb Something, obra que li va valer un dels premis literaris Ciutat d’Alzira. Publicada per l’editorial Bromera, la novel·la es basa en un triangle amorós entre els joves Pol, Júlia i Roger a la Banyoles de 1970. Ho fa, això sí, des d’una perspectiva singular: la d’en Zero, el gat d’un dels protagonistes, que fa de narrador de la història.

Something és, a més, un homenatge a la música d’una generació, no en va està situada en l’any que els Beatles es van separar i porta per nom el títol d’una de les composicions de George Harrison. Després de presentar el llibre dimarts a la llibreria L’Altell de Banyoles, ahir al vespre J.N. Santaeulàlia va fer-ne la presentació a Girona a La 22 acompanyat de l’actor Miquel Torrent.